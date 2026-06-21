Όπως ανέφερε ο Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την αμερικανική ομάδα «να ανοίξει μια νέα σελίδα» στις σχέσεις με τον ιρανικό λαό, ώστε να «μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή».

Μήνυμα αισιοδοξίας για τις διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή έστειλε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, από την Ελβετία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Όπως αναφέρει το SkyNews, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τις διαβουλεύσεις «ιστορικές», υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη καταγραφεί σημαντική πρόοδος μέσα σε λίγες μόνο ώρες διαπραγματεύσεων. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια από τις ελάχιστες φορές που οι ηγεσίες των δύο χωρών έρχονται σε τόσο άμεση επαφή σε ανώτατο επίπεδο, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί προϋποθέσεις για ουσιαστικές εξελίξεις.

Ο Τζέι Ντι Βανς επεσήμανε ότι βασικός στόχος των συνομιλιών είναι η αξιοποίηση της διπλωματίας ως εργαλείου αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, επισημαίνοντας πως η Ουάσινγκτον επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής.

«Βλέπουμε ένα μέλλον στο οποίο οι χώρες της περιοχής θα μπορούν να συνεργάζονται για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των λαών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το όραμα της αμερικανικής πλευράς για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Τι είπε για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, οι οποίες, σύμφωνα με τοπικές πηγές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 ανθρώπων, παρά τις αναφορές περί εκεχειρίας.

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Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Τζέι Ντι Βανς απέφυγε να υιοθετήσει σκληρή στάση, επισημαίνοντας ότι σε περιόδους μετάβασης προς μια κατάπαυση του πυρός «τα πράγματα είναι συχνά περίπλοκα και συγκεχυμένα».

Παρά τις συνεχιζόμενες εστίες έντασης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες ημέρες και επανέλαβε ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο μιας συνολικής περιφερειακής εκεχειρίας.

«Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, ωστόσο αισθάνομαι ιδιαίτερα θετικά για την πορεία των εξελίξεων στον Λίβανο», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διπλωματικές επαφές θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή, καθώς το Ισραήλ υποστηρίζει ότι προχώρησε σε πλήγματα εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ ως απάντηση σε επιθέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από την πλευρά της, η σιιτική οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε σε ισραηλινό άρμα μάχης, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε ως αντίδραση σε παραβιάσεις προηγούμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.