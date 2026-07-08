«Διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας» - 5ωρη στάση εργασίας των διανομέων, τα αιτήματά τους.

Σε κινητοποίηση προχωρά το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής, ανακοινώνοντας πεντάωρη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 19:00 έως τις 00:00, την ώρα διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση στις 19:30 στο KFC Αμπελοκήπων, στη συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο υποστηρίζει ότι, ενώ η εταιρεία αυξάνει τα κέρδη της, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μειώσεις στις αμοιβές, απουσία συλλογικής σύμβασης, εντατικοποίηση της εργασίας και μεγαλύτερη ανασφάλεια λόγω εργολαβικών σχημάτων. Οι διανομείς ζητούν, μεταξύ άλλων, συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις μισθών για όλους τους εργαζόμενους, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, διαφάνεια στις αποδοχές, κάλυψη εργατικών ατυχημάτων και δωρεάν παροχή μέσων ατομικής προστασίας για τους freelancers.

Παράλληλα, διεκδικούν τη μετατροπή όσων το επιθυμούν από καθεστώς freelancer σε μισθωτή εργασία, καθώς και την κατάργηση των εργολαβιών με απευθείας προσλήψεις από την efood. «Χωρίς εμάς δεν κινείται τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά το σωματείο, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας και στις συλλογικές διαδικασίες. Οι διανομείς υπογραμμίζουν ότι στις 19 Ιουλίου, την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, στέλνουν το δικό τους μήνυμα για «αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη στην εργασία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

«Γιατί εμείς αντίθετα από την efood δεν παίζουμε με τα δικαιώματα μας. Την ώρα που αυξάνει τα κέρδη της η εταιρία.

-αρνείται να υπογράψει συλλογική σύμβαση.

-όχι μόνο δεν αυξάνει τις αμοιβές μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ακρίβεια, αλλά τις μειώνει!!

-βάζει παντού εργολαβίες/στολάρχες δημιουργώντας συνθήκες εκβιασμού και ανασφάλειας, ιδιαίτερα για τους μετανάστες συναδέλφους μας.

-προωθεί την απεργοσπασία μέσω πρόσκαιρων μπόνους.

-επιχειρεί να επιβάλλει 7ημερη εργασία στα γραφεία μέσω του Ν. Χαζτηδάκη.

-εντατικοποιεί την εργασία στα market, και παντού, με αυξημένες απαιτήσεις και πίεση εν μέσω καύσωνα.

Απέναντι σε αυτή την κοροϊδία δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Χωρίς εμάς δεν κινείται τίποτα και θα τους θυμίσουμε για ακόμα μια φορά, μέχρι να μας δώσουν αυτά που μας αξίζουν.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood (διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ).

Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers.

Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς.

Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood.

Η δύναμή μας βρίσκεται στη συμμετοχή. Όσο περισσότεροι είμαστε στη στάση εργασίας και στις συλλογικές διαδικασίες του σωματείου, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην δική μας νίκη και κατάκτηση.

Στις 19 Ιουλίου στέλνουμε το δικό μας μήνυμα: στον τελικό του Μουντιάλ θα παίξουμε για την δική μας φανέλα: την αξιοπρέπειά και την δικαιοσύνη στην εργασία».