Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος.

Για έλλειψη εκπαίδευσης και παιδείας των αστυνομικών, κάνει λόγο η Νέα Αριστερά. Με αφορμή την καταδίωξη που οδήγησε έναν 20χρονο να είναι εγκεφαλικά νεκρός μετά από τα πυρά αστυνομικών η Νέα Αριστερά ζητά «η έρευνα που έχει διαταχθεί να γίνει σε βάθος, να είναι αντικειμενική και να διεξαχθεί με τη συμμετοχή ανεξάρτητων ερευνητών».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ο τραυματισμός του 20χρονου πολίτη στην Αργολίδα από σφαίρες αστυνομικών που τον καταδίωκαν, αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τα αποτελέσματα που επιφέρει η λογική των «πιστολέρο» της ΕΛ.ΑΣ.

Δείχνει, δε, πως γεγονότα όπως η δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη το 2021 από αστυνομικούς που γάζωσαν το αυτοκίνητό του μετά από καταδίωξη, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός.

Η ασφάλεια των πολιτών απειλείται όχι μόνο από την εγκληματικότητα, αλλά και από την έλλειψη εκπαίδευσης και παιδείας των αστυνομικών, που στελεχώνουν τις πιο κρίσιμες και επικίνδυνες μονάδες.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί η έρευνα που έχει διαταχθεί να γίνει σε βάθος, να είναι αντικειμενική και να διεξαχθεί με τη συμμετοχή ανεξάρτητων ερευνητών, που θα αναλύσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 20χρονος πολίτης κινδυνεύει να χάσει την ζωή του».