Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, διώκονται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται στο περιστατικό με πυροβολισμούς κατά ενός 20χρονου στο Άργος.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

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Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 20χρονος, που κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή της Πυργέλας, δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ κατά την προσπάθειά του φέρεται να κινήθηκε επικίνδυνα, ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, που διήρκεσε περίπου μισή ώρα, το όχημα του νεαρού φέρεται να εμβόλισε δύο περιπολικά, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το αυτοκίνητο κατέληξε σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, περνώντας από μεταλλικό κιγκλίδωμα προς παρακείμενο οικόπεδο, όπου υπήρχε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ακολούθησαν πυροβολισμοί, με τους αστυνομικούς να υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός του 20χρονου προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας.

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Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο 20χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι σε σημεία όπου δεν υπήρχε οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο προχώρησαν σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

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13 κάλυκες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Τουλάχιστον 13 κάλυκες έχουν εντοπιστεί στο σημείο όπου ολοκληρώθηκε η αιματηρή καταδίωξη. Η βαλλιστική εξέταση καλείται να δείξει τον αριθμό των πυροβολισμών, την προέλευση των βολίδων και αν οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν ήταν προειδοποιητικοί ή ευθείες βολές. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις οπές από βολίδες που εντοπίστηκαν στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο οποίο προσπάθησε να ανέβει ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

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Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε».