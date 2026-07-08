Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές ανήλθε στα 202,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,03 φορές.

Με υπερκάλυψη 2,03 φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά του πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου της Seanergy Maritime Holdings Corp., μέσω της οποίας η ναυτιλιακή άντλησε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, και ιδιαίτερα των ιδιωτών, οδήγησε στη διαμόρφωση της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου στο χαμηλότερο όριο του εύρους, ήτοι στο 4,90%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο άρτιο.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές ανήλθε στα 202,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,03 φορές. Το έντονο ενδιαφέρον προήλθε κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, στους οποίους κατανεμήθηκε το 92% της έκδοσης, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη συμμετοχή της λιανικής επενδυτικής βάσης.

Ειδικότερα, από τις 100.000 ομολογίες που εκδόθηκαν, οι 92.000 κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 8.000, που αντιστοιχούν στο 8% της έκδοσης, διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν η AXIA Ventures Group Ltd. και η Τράπεζα Πειραιώς. Οι ομολογίες της Seanergy θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.