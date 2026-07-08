Φωτιά σε κοντέινερ στις εγκαταστάσεις της Cosco μέσα στο Ικόνιο είχαμε χθες και με την αυτοθυσία και εμπειρία των εργαζομένων δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα και όπως φαίνεται στα βίντεο η φωτιά -ευτυχώς- περιορίστηκε στο συγκεκριμένο κοντέινερ.
Όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο Πειραϊκής «Το εξοργιστικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κάηκε, πώς ξεκίνησε η φωτιά, ούτε υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από το Λιμεναρχείο ή την εταιρεία για το πόσο αυτοί οι καπνοί ήταν τοξικοί. Το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ παρενέβη αμέσως στο Λιμεναρχείο για να καταγραφεί επίσημα το περιστατικό. Ο λαλίστατος δήμαρχος Περάματος ακόμη να μιλήσει ! Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς ανέπνεαν οι εργαζόμενοι και να εφαρμοστεί τώρα πρωτόκολλο που θα διακόπτει αμέσως τη δουλειά σε κάθε παρόμοιο περιστατικό».
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