Δύο νέα βίντεο ήρθαν στο φως από την φωτιά σε κοντέινερ μέσα στο Ικόνιο.

Φωτιά σε κοντέινερ στις εγκαταστάσεις της Cosco μέσα στο Ικόνιο είχαμε χθες και με την αυτοθυσία και εμπειρία των εργαζομένων δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα και όπως φαίνεται στα βίντεο η φωτιά -ευτυχώς- περιορίστηκε στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο Πειραϊκής «Το εξοργιστικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κάηκε, πώς ξεκίνησε η φωτιά, ούτε υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από το Λιμεναρχείο ή την εταιρεία για το πόσο αυτοί οι καπνοί ήταν τοξικοί. Το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ παρενέβη αμέσως στο Λιμεναρχείο για να καταγραφεί επίσημα το περιστατικό. Ο λαλίστατος δήμαρχος Περάματος ακόμη να μιλήσει ! Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς ανέπνεαν οι εργαζόμενοι και να εφαρμοστεί τώρα πρωτόκολλο που θα διακόπτει αμέσως τη δουλειά σε κάθε παρόμοιο περιστατικό».

{https://www.facebook.com/reel/991357483907433}

{https://www.facebook.com/reel/1379179397432088}