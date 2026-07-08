Επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 4 εναέρια στην φωτιά στον Αργυρόμυλο - Διακοπή ρεύματος λόγω της φωτιάς σε κοινότητες του Δήμου Παλαμά.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης με την μεγάλη κινητοποίηση πυροισβεστικών δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στον Αργυρόμυλο – Επιχειρούν 52 πυροσβέστες

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

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Διακοπή ρεύματος σε οικισμούς του Δήμου Παλαμά λόγω της φωτιάς

Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώνεται στις κοινότητες Μεταμόρφωσης, Πετρινού, Αγίου Δημητρίου και Συκεώνος του Δήμου Παλαμά, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Λάρισας. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Παλαμά, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο της βλάβης και εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό.

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