Ο Τζακ που θα γίνει 10 ετών τον Δεκέμβριο ήδη έχει θέσει τον επόμενο στόχο του, να καταρρίψει το ρεκόρ στη «σανίδα» για παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών, το οποίο σήμερα βρίσκεται στα 76 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.

Ένας 9χρονος από την περιοχή Tri-Cities της Ουάσιγκτον κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία και να γράψει το όνομά του στα ρεκόρ, καταρρίπτοντας την παγκόσμια επίδοση για τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στη στάση «σανίδα» (plank) στην ηλικιακή κατηγορία 7 έως 9 ετών.

Ο Τζακ Σιμς, από το Κένγουικ, παρέμεινε στη συγκεκριμένη θέση για 61 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα στις 16 Ιουνίου, στηριζόμενος μόνο στους αγκώνες και στα δάχτυλα των ποδιών του. Η επίδοσή του ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν 50 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.

Η προσπάθεια ξεκίνησε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όταν ο Τζακ δέχθηκε την πρόκληση να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό «σανίδας». Κατάφερε να κερδίσει, κρατώντας τη στάση για έξι λεπτά, και τότε αποφάσισε ότι μπορούσε να θέσει έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο.

«Αυτό μου έδωσε την ιδέα να αρχίσω να κάνω plank και στη συνέχεια, βήμα-βήμα, έφτασα στη μία ώρα», δήλωσε ο Τζακ, μαθητής της ιδιωτικής σχολής Coram Deo Academy.

Ο 9χρονος προπονήθηκε επί έξι μήνες, βελτιώνοντας σταθερά την αντοχή του. Όπως περιγράφει, η πρόοδός του ήταν εντυπωσιακή: μια μέρα μπορούσε να κρατήσει τη θέση για 11 λεπτά και λίγες ημέρες αργότερα είχε φτάσει ήδη τα 25 λεπτά.

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Οι γονείς του δηλώνουν υπερήφανοι για την αποφασιστικότητα, την πειθαρχία και το ανταγωνιστικό του πνεύμα. Ο πατέρας του, Μαρκ Σιμς, παραδέχεται ότι ο γιος του είχε πάντα έντονη διάθεση για ανταγωνισμό και ότι η προσπάθεια αυτή αποτέλεσε έναν ακόμη τρόπο για να διοχετεύσει αυτή την ενέργεια.

«Όταν μου είπε για πρώτη φορά ότι ήθελε να σπάσει το ρεκόρ, του είπα: “Ωραία, τότε πρέπει πρώτα να με νικήσεις εμένα”», θυμάται. «Εγώ άντεξα δύο λεπτά και εκείνος με ξεπέρασε πολύ εύκολα».

Ο Μαρκ περιγράφει τον γιο του ως ιδιαίτερα επίμονο παιδί, τονίζοντας ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να τον πιέσει ή να τον παρακινήσει για να συνεχίσει την προπόνηση.

«Στο τέλος, αυτοί που κουράστηκαν ήμασταν εμείς που περιμέναμε να τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά στο amp.tri-cityherald.com.

Για να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο Τζακ χρησιμοποίησε τη μουσική. Η μητέρα του δημιούργησε μια ειδική λίστα τραγουδιών με τίτλο “Jack’s planking pump-up jams”, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει συγκεντρωμένος. Είχε δίπλα του ένα Powerade για να δροσίζεται, όμως απέφυγε να φάει κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Κάποια στιγμή δοκίμασε να παρακολουθήσει μια σειρά, αλλά διαπίστωσε ότι η στάση του σώματός του άρχισε να χαλάει, οπότε επέστρεψε στη μουσική του.

Ο Τζακ κατέγραψε την προσπάθειά του σε βίντεο και έστειλε το υλικό στο Kid’s World Records, προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα το ρεκόρ του.

{https://www.youtube.com/watch?v=wOS0y84nSMo}

Η επίδοσή του θα συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Παιδικών Ρεκόρ 2027, ενώ ο ίδιος θα λάβει μετάλλιο και πιστοποιητικό αναγνώρισης για το επίτευγμά του. Στον κατάλογο των παιδικών ρεκόρ της διοργάνωσης περιλαμβάνονται επίσης ο ψηλότερος πύργος από Lego, το μεγαλύτερο παιχνίδι hopscotch με κιμωλία και οι περισσότερες περιστροφές ζύμης πίτσας μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Ο Τζακ που θα γίνει 10 ετών τον Δεκέμβριο ήδη έχει θέσει τον επόμενο στόχο του, να καταρρίψει το ρεκόρ στη «σανίδα» για παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών, το οποίο σήμερα βρίσκεται στα 76 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.

Η ανταγωνιστική του φύση εκδηλώνεται και σε άλλους τομείς της ζωής του, καθώς ασχολείται με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Οι φίλοι του τον ενθάρρυναν κατά τη διάρκεια της προπόνησής του, με έναν από αυτούς μάλιστα να καταφέρνει να παραμείνει στη στάση για 30 λεπτά.

«Όταν το κατάφερε, έβαλα στόχο να προσπαθήσω να ξεπεράσω τα 30 λεπτά», είπε ο Τζακ. Τελικά όχι μόνο πέτυχε τον στόχο του, αλλά τον ξεπέρασε κατά πολύ — και πλέον ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση.

«Το να βλέπεις το παιδί σου να κυνηγά έναν στόχο χωρίς να χρειάζεται να το καθοδηγήσεις εσύ προς αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε ο πατέρας του. «Νιώθουμε πολύ, πολύ περήφανοι γι’ αυτόν».