Σχέδιο του NHS, για την προώθηση του περπατήματος.

Το περπάτημα συνδέεται με οφέλη για την υγεία και το NHS θα αρχίσει να επιβραβεύει όσους κάνουν αυτή την απλή άσκηση, θέλοντας να κάνει τους πολίτες να μειώσουν την καθιστική ζωή.

Από τις αρχές της επόμενης χρονιάς, το NHS Αγγλίας θα ξεκινήσει το challenge «ένας μαραθώνιος τον μήνα», καλώντας τον κόσμο να περπατά για 30 λεπτά κάθε μήνα. Όσοι εκπληρώσουν αυτό τον στόχο θα έχουν καλύψει περίπου την απόσταση ενός μαραθωνίου (42.196 μ.) μέσα σε ένα μήνα.

Οι χρήστες θα μπορούν να καταχωρούν στο διαδίκτυο τους περιπάτους τους, ή μέσω των κινητών τηλεφώνων και των smartwatch τους. Σύμφωνα με το NHS, όσοι ολοκληρώνουν την πρόκληση θα επιβραβεύονται- μεταξύ άλλων με εκπτώσεις.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες. Αν και ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το πώς θα επιβραβεύονται όσοι θα περπατούν 30 λεπτά την ημέρα, μία επιλογή είναι να δίνονται vouchers.

«Θέλουμε ο κόσμος να περπατά, είναι απλό»

Το BBC μίλησε με Βρετανούς πολίτες κάτω των 25 ετών και οι περισσότεροι βλέπουν με καλό μάτι αυτή την πρόκληση. Μία από αυτές δήλωσε πως αυτό το challenge, σαν παιχνίδι, θα της δώσει ώθηση να είναι πιο δραστήρια και το γεγονός ότι θα θέλει να κρατήσει «ζωντανό» το σερί της θα δώσει κίνητρο στην ίδια και τους φίλους της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχέδιο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη των 10.000 μ., Μπρένταν Φόστερ, ιδρυτή του Great North Run, που ζήτησε από το NHS Αγγλία να ξεκινήσει μια καμπάνια που θα κάνει τους ανθρώπους να περπατάνε περισσότερο. «Είμαι γνωστός για το τρέξιμο, αλλά η φιλοδοξία εδώ είναι πιο απλή. Θέλουμε ο κόσμος να περπατά, είναι απλό», δήλωσε.

Σύμφωνα με to NHS Αγγλίας, η σωματική αδράνεια συνδέεται με 1 στους 6 θανάτους. Ένας άνθρωπος θεωρείται σωματικά αδρανής εάν κάνει λιγότερο από 30 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση κάθε εβδομάδα. «Αν κάποιος περπατά 30 λεπτά, πέντε φορές την εβδομάδα, θα μπορούσε να κερδίσει έως και τέσσερα επιπλέον χρόνια υγιούς ζωής», σχολίασε ο Μπρένταν Φόστερ.