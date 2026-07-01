Η Αγγλία έκανε την ανατροπή και έκλεισε θέση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο ημίχρονο από το Κονγκό, η Αγγλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και κέρδισε 2-1, περνώντας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Το Κονγκό σόκαρε τα «τρία λιοντάρια», ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Μπράιαν Τσιπένγκα, εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά λάθη των Άγγλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djncx80dzfap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πίεσε για την ισοφάριση, όμως ο Εμπασί πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις, κρατώντας το προβάδισμα του Κονγκό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djne4e3kt935?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η είσοδος των Σάκα, Έζε και Γκόρντον άλλαξε την εικόνα της Αγγλίας. Στο 75' ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από ασίστ του Γκόρντον, ενώ στο 86' ο αρχηγός των Άγγλων πέτυχε και δεύτερο γκολ με εξαιρετική ατομική ενέργεια, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnewtwpo0vt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnf59q4g41l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με δύο γκολ του Κέιν, η Αγγλία απέφυγε το «κάζο» και συνεχίζει την πορεία της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα έρθει σπίτι τελικά;

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnfdhcrdnyh?integrationId=40599y14juihe6ly}