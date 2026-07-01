Πολιτικοί αντίπαλοι και χρήστες των social media τρόλαραν τον Φρίντριχ Μερτς για την ανάρτηση μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ 2026. Η εξήγηση του γραφείου του έκανε τα πράγματα χειρότερα: η ανάρτηση έγινε κατά λάθος.
Ποιο ματς είδε ο καγκελάριος, αναρωτήθηκαν πολλοί, όταν μετά τον αποκλεισμό από την Παραγουάη έγραψε: «Ακόμη και αν ο αποκλεισμός πονάει: Τι παιχνίδι! Με την αφοσίωση και το ομαδικό σας πνεύμα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχετε ενθουσιάσει τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για σας».
Όμως, οι Γερμανοί δεν συμμερίστηκαν την άποψή τους. Η τελευταία φορά που η χώρα αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου ήταν το 2014 και έκτοτε έχει ένα σερί αποτυχιών. Το 2018 και το 2022 η Γερμανία αποκλείστηκε στους ομίλους και στο Μουντιάλ 2026 έφτασε μόνο έως τους «32».
Είχαν έτοιμες αναρτήσεις για το Μουντιάλ 2026, δημοσιεύθηκε η λάθος
Η εξήγηση που έδωσε το γραφείο του καγκελάριου; Η ανάρτηση ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος, καθώς έγινε η λάθος ανάρτηση. «Λάθος tweet, λάθος στιγμή, λάθος κουμπί», είπε συνεργάτης του Μερτς στην εφημερίδα Tagesspiegel, προσθέτοντας πως το περιστατικό ήταν «δυστυχώς πολύ ενοχλητικό».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, η ομάδα του Μερτς είχε έτοιμες διάφορες αναρτήσεις, πριν από το τελευταίο- όπως αποδείχθηκε- ματς της χώρας στο Μουντιάλ 2026. Τελικά, δημοσιεύθηκε η λάθος ανάρτηση.
Πηγή: Athletic