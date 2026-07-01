Η ανάρτηση στήριξης στην εθνική Γερμανίας, μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ 2026.

Πολιτικοί αντίπαλοι και χρήστες των social media τρόλαραν τον Φρίντριχ Μερτς για την ανάρτηση μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ 2026. Η εξήγηση του γραφείου του έκανε τα πράγματα χειρότερα: η ανάρτηση έγινε κατά λάθος.

Ποιο ματς είδε ο καγκελάριος, αναρωτήθηκαν πολλοί, όταν μετά τον αποκλεισμό από την Παραγουάη έγραψε: «Ακόμη και αν ο αποκλεισμός πονάει: Τι παιχνίδι! Με την αφοσίωση και το ομαδικό σας πνεύμα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχετε ενθουσιάσει τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για σας».

Όμως, οι Γερμανοί δεν συμμερίστηκαν την άποψή τους. Η τελευταία φορά που η χώρα αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου ήταν το 2014 και έκτοτε έχει ένα σερί αποτυχιών. Το 2018 και το 2022 η Γερμανία αποκλείστηκε στους ομίλους και στο Μουντιάλ 2026 έφτασε μόνο έως τους «32».

Είχαν έτοιμες αναρτήσεις για το Μουντιάλ 2026, δημοσιεύθηκε η λάθος

Η εξήγηση που έδωσε το γραφείο του καγκελάριου; Η ανάρτηση ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος, καθώς έγινε η λάθος ανάρτηση. «Λάθος tweet, λάθος στιγμή, λάθος κουμπί», είπε συνεργάτης του Μερτς στην εφημερίδα Tagesspiegel, προσθέτοντας πως το περιστατικό ήταν «δυστυχώς πολύ ενοχλητικό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, η ομάδα του Μερτς είχε έτοιμες διάφορες αναρτήσεις, πριν από το τελευταίο- όπως αποδείχθηκε- ματς της χώρας στο Μουντιάλ 2026. Τελικά, δημοσιεύθηκε η λάθος ανάρτηση.

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Πηγή: Athletic