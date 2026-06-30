Η Παραγουάη πήρε ιστορική πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ 2026 σε ματς θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλντι.

Η πρώτη έκπληξη του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός! Η Παραγουάη άφησε εκτός διοργάνωσης την τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και έκανε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλάει.

Το πρώτο σοκ για την Γερμανία ήρθε στο 42', όταν η Παραγουάη άνοιξε το σκορ κόντρα στη ροή της αναμέτρησης. Ο Αλμιρόν συνεργάστηκε με τον Γκαλάρσα, εκείνος έβγαλε τη σέντρα και ο Ενσίσο με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0.

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Η Γερμανία μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, με την Παραγουάη να αμύνεται καθ΄όλη τη διάρκεια. Η ισοφάριση για τα «Πάντσερ» ήρθε στο 56ο λεπτό. Ο Βιρτς σέντραρε και ο Χάβερτς με γυριστή κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα.

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Οι Γερμανοί σφυροκοπούσαν ανελέητα την περιοχή της Παραγουάης, ωστόσο δεν μπορούσαν να βρουν λύση επιθετικά. Η καλή αμυντική λειτουργία των λατινοαμερικανών αλλά και το φλύαρο ποδόσφαιρο της Γερμανίας οδήγησε την αναμέτρηση στην παράταση.

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Στο 102΄ η Γερμανία πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Τα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί φάουλ του Άντον στον Χιλ στη μικρή περιοχή.

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Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, με την αναμέτρηση να οδηγείται στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλντι.

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Η διαδικασία των πέναλντι

Παρότι οι Παραγουανοί έχασαν δύο ευκαιρίες να «κλειδώσουν» νωρίτερα την πρόκριση, τα άστοχα πέναλτι των Χάβερτζ, Βολτεμάντε και Τα κόστισαν ακριβά στη Γερμανία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο 26χρονος πορτίερο της Παραγουάης, Ορλάντο Χίλ, ο οποίος απέκρουσε 2 πέναλντι.

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Ο Κανάλε ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση και, βρίσκοντας στόχο, χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίτευγμα που καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2010. Αντίθετα, η Γερμανία έμεινε εκτός της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης, στην οποία είχε τελευταία παρουσία το 2014.

Χαμένο πέναλτι του Χάβερτζ (Γερμανία)

0-1 ο Μαουρίσιο (Παραγουάη)

1-1 ο Κίμιχ (Γερμανία)

1-2 ο Γκόμες (Παραγουάη)

2-2 ο Μουσιάλα (Γερμανία)

2-3 ο Γκαλάρσα (Παραγουάη)

Χαμένο πέναλτι του Βολτεμάντε (Γερμανία)

Χαμένο πέναλτι του Σανάμπρια (Παραγουάη)

3-3 ο Αμίρι (Γερμανία)

Χαμένο πέναλτι Μπαλμπουένα (Παραγουάη)

Χαμένο πέναλτι Τα (Γερμανία)

3-4 ο Κανάλε (Παραγουάη)

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Μετά το πέναλντι του Κανάλε ακολούθησε έντονο κοντράστ συναισθημάτων στη Βοστώνη. Οι παίκτες της Παραγουάης ξέσπασαν σε λυγμούς μη μπορώντας να πιστέψουν το μέγεθος της επιτυχίας τους. Οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι, με παίκτες και σταφ να γίνονται ένα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν δεν θα κοιμηθεί κανείς απόψε.

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