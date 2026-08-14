Το χταπόδι παραλίγο να μου σκίσει το πρόσωπο, είπε αργότερα ο ψαράς.

Ένας ψαράς από τις Φιλιππίνες σίγουρα δεν περίμενε ότι όταν έπιανε το συγκεκριμένο χταπόδι θα πάλευε να το ξεκολλήσει από το πρόσωπό του.

Κι όμως ο Jesser Cervantes βρισκόταν στην ξύλινη βάρκα του κοντά στις Φιλιππίνες όταν έπιασε το ζωηρό χταπόδι. Εκείνο όμως είχε αποφασίσει να μην πεθάνει αμαχητί και κόλλησε τα πλοκάμια του στο πρόσωπό του.

Ο ψαράς προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεκολλήσει τα πλοκάμια που κινούνταν συνεχώς και κολλούσαν στο πρόσωπό του. Σε κάποιο σημείο το χταπόδι κάλυψε το στόμα του ψαρά με τις δυνατές βεντούζες του και αρνήθηκε να κουνηθεί, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Για να ξεφύγει από την άσχημη κατάσταση, ο ψαράς άρπαξε ένα μπαμπού και χτύπησε επανειλημμένα το χταπόδι για να χαλαρώσει τη λαβή του.

Το χταπόδι τελικά άφησε τα πλοκάμια του και σώθηκε αφού ο ψαράς πέταξε πίσω στον ωκεανό.

«Ήταν πολύ δύσκολο να χειριστώ το χταπόδι που έπιασα. Παραλίγο να μου σκίσει το πρόσωπο», είπε ο ψαράς.

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Τα χταπόδια έχουν απίστευτη νοημοσύνη, πολύ δυνατές βεντούζες και εύκαμπτα σώματα που τους επιτρέπουν να προσκολλώνται σφιχτά στο θήραμα και σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Κάθε μία από τις εκατοντάδες βεντούζες του λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αεροστεγής σφράγιση κενού που τροφοδοτείται από το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για κάποιος να το απομακρύνει χωρίς να ξεφλουδιστεί.

{https://x.com/ABC/status/2088225106547929506}