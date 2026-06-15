Τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε φώκια στο νερό, ή στη στεριά.

Μία φώκια μαγνήτισε τα βλέμματα στα νερά του Παγασητικού Κόλπου, από τα οποία αναδύθηκε με ένα χταπόδι στο στόμα.

Στο βίντεο, που ανάρτησε η ιστοσελίδα taxydromos, η φώκια φαίνεται να είναι για αρκετή ώρα στην επιφάνεια της θάλασσας, με ένα χταπόδι στο στόμα, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν κοντά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως στο βίντεο φαίνεται τουλάχιστον ένα άτομο να φτάνει πολύ κοντά στο θηλαστικό, με τζετ σκι, προκειμένου να καταγράψει στο κινητό τηλέφωνο το στιγμιότυπο, παρότι οι ειδικοί συμβουλεύουν πάντα να τηρούμε αποστάσεις, σεβόμενοι τον ζωτικό χώρο της φώκιας, σε περίπτωση μιας τέτοιας «συνάντησης».

{https://www.instagram.com/p/DZmbEqOOdj0/?hl=el}

Τι πρέπει να κάνουμε εάν συναντήσουμε φώκια

Η οργάνωση Mom, για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, έχει αναρτήσει χρήσιμες συμβουλές στην ιστοσελίδα της, με όσα πρέπει να γνωρίζουμε αν συναντήσουμε φώκια, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς τόσο εμείς, όσο και το ζώο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Μέσα στο νερό: Μην πανικοβληθείς, μην κάνεις απότομες κινήσεις, μην προσπαθήσεις να πλησιάσεις το ζώο, σεβάσου τον ζωτικό του χώρο. Φυσικά σε καμία περίπτωση μην το σημαδεύσεις με ψαροτούφεκο. Οι μεσογειακές φώκιες δεν είναι επιθετικά ζώα, αν αισθανθούν όμως ότι απειλούνται ή πανικοβληθούν μπορεί να γίνουν επιθετικά. Να θυμάσαι ότι μέσα στο νερό είναι ταχύτατες, ενώ η όραση και η ακοή τους λειτουργούν πολύ καλύτερα από του ανθρώπου.

Τήρησε τις αποστάσεις ασφαλείας για να μπορείς να παρατηρήσεις και να θαυμάσεις αυτό το υπέροχο ζώο ανενόχλητα!

2. Σε θαλάσσια σπηλιά: Μην πανικοβληθείς, μην προσπαθήσεις να μπεις μέσα στη σπηλιά, όπου μπορεί να είναι μια μητέρα με το μικρό της, απομακρύνσου κολυμπώντας αργά και κοντά στα βράχια ώστε να μην κλείνεις την είσοδο της σπηλιάς και νιώσει το ζώο παγιδευμένο. Να θυμάσαι πάντοτε ότι οι φώκιες μέσα στο νερό και σε θαλασσινές σπηλιές βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, οπότε το πιθανότερο είναι να μην πρόκειται για ζώα που χρειάζονται βοήθεια.

​3. Στη στεριά: Πολλές φορές οι φώκιες βγαίνουν στη στεριά την περίοδο που αλλάζουν τρίχωμα ή και για να ξεκουραστούν, μπορεί όμως και να πρόκειται για ζώο που χρειάζεται βοήθεια.

- Μείνε τουλάχιστον 30 μέτρα μακριά από το σημείο που βρίσκεται η φώκια και πάντα πίσω από τις προειδοποιητικές πινακίδες, κορδέλες, ή κώνους που πιθανόν να έχουν τοποθετήσει γύρω από το ζώο οι άνθρωποι του Λιμεναρχείου ή της Ομάδας Διάσωσης της MOm.

- Μην κάνεις θορύβους κοντά στη φώκια, μην πετάς άμμο, πέτρες και άλλα αντικείμενα προκειμένου να τραβήξεις την προσοχή της. Όπως κάθε άγριο ζώο, η φώκια χρειάζεται ησυχία, απόσταση και σεβασμό.

- Μη βρέχεις τη φώκια. Αν είναι έξω από το νερό θέλει να παραμείνει στεγνή!

- Μην ταΐζεις ποτέ τη φώκια, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα!

- Μην εμποδίζεις την πρόσβαση της φώκιας προς τη θάλασσα.

- Μην αφήνεις τα παιδιά να πλησιάσουν τη φώκια, μπορεί να τραυματιστούν καθώς η συμπεριφορά της φώκιας μπορεί να είναι απρόβλεπτη.

- Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να απομακρύνονται, καθώς μπορεί να είναι φορείς επικίνδυνων ασθενειών για τη μεσογειακή φώκια.

- Παρατήρησε με προσοχή το μέγεθος και το χρώμα της, και αν φέρει στο σώμα της χαρακτηριστικά σημάδια ή έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Επικοινώνησε με το πλησιέστερο Λιμεναρχείο ή Λιμενική Αρχή για να αναφέρεις το περιστατικό και ειδοποίησε άμεσα τη MOm καλώντας στο: 210 5222 888 και το 6942 494471. Η MOm θα καταγράψει την πληροφορία, θα σε συμβουλέψει για το τι πρέπει να κάνεις και, αν είναι απαραίτητο, η Ομάδα Διάσωσης θα επέμβει άμεσα.

Ειδοποίησε άμεσα ακόμα και αν το ζώο είναι νεκρό. Η νεκροψία μιας φώκιας θα δώσει πολύτιμα στοιχεία για τη διάσωση άλλων φωκών.