«Και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες» δήλωσε ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης κατά την ενημέρωση για τις φωτιές στη χώρα.

Έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές στη χώρα παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Ο κ. Βαρθακογιάνννης έκανε λόγο 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν σήμερα, «αρκετές από τις οποίες σε περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό ή ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο αριθμός των συμβάντων που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700 πυρκαγιές.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση κάθε νέου συμβάντος, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες και αντιμετωπίζοντας τυχόν αναζωπυρώσεις».

Για τη Χαλκιδική

Τόνισε πως «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος, 57 οχήματα, και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

»Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχείρησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στο σημείο βρίσκεται και ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον συντονισμό της επιχείρησης. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία».

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Ο κ. Βαρθακογιάννης τόνισε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα. Για την διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Με πλωτά μέσα, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, 481 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα, 285 άτομα στην παραλία Σάνη και 196 άτομα στο πλοίο SPEED RUNNER JET που είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή.

Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη.

Τα υπόλοιπα μέτωπα

Όπως σημείωσε από «τις σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, ήταν η πυρκαγιά στη νήσο Κάλαμο, για την οποία κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά στον Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας οριοθετήθηκε μέσα σε 40 λεπτά, ενώ υπό έλεγχο τέθηκαν άμεσα και οι πυρκαγιές στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας και στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Στην Αρχαία Ολυμπία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση αντιμετωπίστηκε άμεσα, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στη Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας και στο Ακόντιο Βοιωτίας.

»Ιδιαίτερα άμεση ήταν και η επέμβαση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00, σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος, πλησίον του στρατοπέδου «ΚΑΠΟΤΑ», στις Αχαρνές Αττικής, περιοχή που σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, στην Κατηγορία 5.

»Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 25 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα. Στις 19:04, εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Και αυτή η πυρκαγιά έχει κατασβεσθεί».

Ο κ. Βαρθακογιάννης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι, διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για αύριο προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα, με τις περιοχές της Κατηγορίας 5».

{https://www.youtube.com/watch?v=0xe5-krBHXI}

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