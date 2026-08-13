Οι φωτιές σε δύο περιπτώσεις ξέσπασαν όταν οι συλληφθέντες πέταξαν αναμμένο τσιγάρο.

Σε έξι συλλήψεις για φωτιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, σε Ηλεία, Έβρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτία και Φωκίδα προχώρησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη οι αρχές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική:

Στο Χάβαρι Ηλείας, συνελήφθη ένας άνδρας, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην κοινότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο συλληφθείς πέταξε τσιγάρο σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του. Η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε όμορες γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.185,63 ευρώ.

Στο Διδυμότειχο Έβρου, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Διδυμοτείχου μία γυναίκα, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά το άναμμα φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, για να φτιαξει φαγητό. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπεδικούς χώρους. Η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.964,84 ευρώ.

Στο Πέραμα Αττικής, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πειραιά ένας άνδρας, ηλικίας 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, για θερμές εργασίες που εκτελούνταν στις 12 Αυγούστου 2026 σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από πάρκο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Την ίδια στη Χίο, συνελήφθη μία γυναίκα για εκτέλεση θερμών εργασιών στις 12 Αυγούστου 2026 στην Δ.Ε. Ομηρούπολης του δήμου Χίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Θεσπρωτία, συνελήφθη άνδρας ημεδαπός για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026 στην Τ.Κ. Σκανδάλου του δήμου Σουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά σε σωρό με ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, όταν πέταξε τσιγάρο. Ο άνδρας συνελήφθη και ακολούθησε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.093,75 ευρώ.,

Στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ιτέας άνδρας για χρήση τροχού την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 στις 11:36, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.