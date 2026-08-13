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Η Κατερίνα Στεφανίδη κατεκτησε την 6η θέση στο Ευρωπαϊκο Πρωτάθλημα στο Μπέρνιγχαμ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στις μεγάλες διοργάνώσης του επί κοντώ με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.

Το απέδειξε γρήγορα περνώντας με άνεση στην πρώτη της προσπάθεια το 4,30μ.

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Ανάλογη και η δεύτερη προσπάθειά της, στα 4,45μ.

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Λίγο αργότερα με περισσή χάρη η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε στην τρίτη προσπάθειά της το 4,60 μ.

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Ωστόσο, έχασε την πρώτη προσπάθεια στα 4,70 μ. και λίγο αργότερα αποχαιρέτισε με χαμόγελο πάντα τη διοργάνωση έχοντας κατακτήσει όμως την 6η θέση.

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Ο φανατικός θαυμαστής

Φανατικός θαυμαστής της ο γιος της που παρακολουθούσε μαζί με τον μπαμπά του από τις κερκίδες. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά μετά τη γέννηση του παιδιού της και η πρώτη της μεγάλη διοργάνωση ως μαμά.

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