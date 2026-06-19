Νικητής στο Diamond League στη Ντόχα ο Εμμανουήλ Καραλής.

Την πρώτη του νίκη σε Diamond League για τη φετινή σεζόν ανοιχτού στίβου πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ντόχα, με άλμα στα 5,92 μέτρα.

Σε ένα μίτινγκ από το οποίο απουσίαζε ο κυρίαρχος του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις- παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες- ο Έλληνας «χάλκινος» Ολυμπιονίκης συνέχισε με νίκες τη σεζόν, καθώς στον προηγούμενο αγώνα του, σε μίτινγκ στην Οστράβα στις 16 Ιουνίου ήταν ξανά πρώτος με 5,82 μέτρα.

Δεύτερη νίκη σε Diamond League

Αυτή είναι η πρώτη φετινή νίκη του 26χρονου σε Diamond League, μετά την έκτη θέση στη Νορβηγία και την έβδομη στην Κίνα. Άλλη μία φορά έχει πανηγυρίσει πρωτιά σε Diamond League ο Εμμανουήλ Καραλής, πέρυσι στη Λωζάνη, όπου είχε περάσει τα 6,02 μέτρα. Μέχρι στιγμής έχει κάνει στη Λεμεσό και στο Τούρκου το καλύτερο άλμα του στην τρέχουσα σεζόν ανοιχτού στίβου, καθώς και στους δύο αγώνες «πέταξε» στα 6 μέτρα.

Η πορεία του Καραλή στη Ντόχα

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,62 μ. και τα 5,82 μ., αλλά χρειάστηκε δεύτερο άλμα για τα 5,92 μ., όταν και πέρασε πολύ ψηλά από τον πήχη. Στη συνέχεια δοκίμασε δύο φορές στα 6,02 μ. και μία στα 6,07 μ., χωρίς επιτυχία παρότι φαινόταν σε κατάσταση να «πετάξει» ξανά πάνω από τα 6 μέτρα.

Ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν ήταν δεύτερος με 5,92 μ., επίδοση που πέτυχε και ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο οποίος πήρε την τρίτη θέση, καθώς είχαν χειρότερες προσπάθειες από τον Έλληνα πρωταθλητή.

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Βίντεο: Τα άλματα του Εμμανουήλ Καραλή

Το άλμα του Καραλή στα 5,92 μέτρα.

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Οι προσπάθειες του Καραλή στα 6,02 μ. και 6,07 μ.

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