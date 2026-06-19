Για τα ταξίδια του Ιράν από το Μεξικό στις ΗΠΑ, προκειμένου να παίξει στο Μουντιάλ 2026.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει διαμαρτυρία στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Η ιρανική ομάδα αναγκάστηκε να καταλύσει στην Τιχουάνα του Μεξικό και ταξιδεύει στις ΗΠΑ για κάθε ματς στο πλαίσιο των προκριματικών. Οι αμερικανικές αρχές απαιτούν η ομάδα να μπαίνει στη χώρα εντός 24 ωρών πριν από το ματς και να αποχωρεί την ίδια ημέρα, μετά την αναμέτρηση. Κάτι που έκανε τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Αμίρ Γκαλενοέι να δηλώσει πως το Ιράν είναι η «πιο καταπιεσμένη» ομάδα του τουρνουά.

Ιράν: Οι περιορισμοί δεν συνάδουν με τις αρχές της παροχής ίσων συνθηκών στις ομάδες του Μουντιάλ 2026

«Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν πιστεύει ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν συνάδουν με τις αρχές της παροχής ίσων συνθηκών για τις συμμετέχουσες ομάδες και μπορεί να επηρεάσει την τεχνική προετοιμασία», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, με την οποία έκανε γνωστό ότι θα υποβάλει διαμαρτυρία στη FIFA.

Σύμφωνα με τον Γκαλενοέι, η αναστάτωση αυτή επηρέασε το Ιράν στο εναρκτήριο ματς του στο Μουντιάλ 2026, κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο έληξε ισόπαλο (2-2). «Σύμφωνα με το σχέδιο του προπονητικού επιτελείου, η εθνική ομάδα έπρεπε να ταξιδεύει στην πόλη που φιλοξενεί τα ματς δύο ημέρες πριν από την κάθε αναμέτρηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες σε όρους τεχνικούς και φυσικής κατάστασης και μετά να επιστρέφουν στη βάση τους την επομένη του ματς», ανέφερε η ομοσπονδία.

Όμως, συμπλήρωσε, για το εναρκτήριο ματς απέναντι στη Νέα Ζηλανδία «αυτό το αίτημα δεν εγκρίθηκε». Οι επόμενες αναμετρήσεις του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 είναι κόντρα στο Βέλγιο, την Κυριακή (21/6) στο Λος Άντζελες και απέναντι στην Αίγυπτο (27/6) στο Σιάτλ.

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Μουντιάλ 2026: Το Ιράν συμφώνησε στα μέτρα, λένε οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα μέτρα ασφαλείας συμφωνήθηκαν με το Ιράν.

«Θα επιτρέπεται στην ομάδα να έρχεται την παραμονή του ματς και θα τους ζητείται να φεύγουν το βράδυ μετά το ματς», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Ο πρόεδρος θέλει να διασφαλίσει ότι μιλάμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλο μέρος αυτού αφορά να διασφαλιστεί η ασφάλεια, όχι μόνο γύρω από τα γήπεδα, αλλά και γύρω από τα καμπ και τους προπονητικούς χώρους», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.