Μία κωμική εξωαγωνιστική στιγμή προσέφερε ο Ισπανός επιθετικός στο Μουντιάλ 2026.

Ένα ιδιαίτερα σουρεαλιστικό περιστατικό συνέβη στη βάση που έχει καταλύσει η Ισπανία για το Μουντιάλ 2026, με πρωταγωνιστή τον Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Ο Ισπανός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του με μία βότα στο Τενεσί. Όταν επέστρεψε πίσω στο προπονητικό κέντρο, βρήκε την πόρτα κλειστή. Ο Ιγκλέσιας είπε στον φύλακα ότι είναι παίκτης της εθνικής Ισπανίας και πρέπει να μπει μέσα, ωστόσο εκείνος δεν τον αναγνώρισε και δεν του επέτρεψε την είσοδο.

Ο παίκτης της Θέλτα βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και τους φίλους του, ενώ κάποιοι φίλαθλοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βιντεοσκοπήσουν, γελώντας με το γεγονός ότι ο φύλακας δεν γνώριζε έναν από τους παίκτες της Ισπανίας.

{https://x.com/PolymarketSport/status/2067955020956397994}

Ο Ιγκλέσιας, όπως φαίνεται στο βίντεο, έκανε τα απαραίτητα τηλεφωνήματα και τελικά το θέμα έληξε, προσφέροντας μία ιδιαίτερα κωμική στιγμή.