Λίγες ημέρες μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που έφεραν ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2026-2030.

Πρόκειται για ένα σχέδιο σχεδόν 4,9 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπει από αντικατάσταση και ανακαίνιση του υφιστάμενου δικτύου μέχρι έξυπνους μετρητές, νέους υποσταθμούς, υποβρύχια καλώδια και ψηφιακά συστήματα ελέγχου.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα για τη φετινή χρονιά. Τα στοιχεία δεν είναι ακόμη οριστικά, ωστόσο εγειρουν ερωτήματα για το πόσο καλά συντηρείται το ηλεκτρικό δίκτυο και πόσο γρήγορα αντικαθίστανται οι υποδομές που έχουν γεράσει ή παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε με την απόφαση Ε-229/2026 το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου για την περίοδο 2026-2030, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 14 Αυγούστου.

Με απλά λόγια, πρόκειται για τον επενδυτικό «χάρτη» του ΔΕΔΔΗΕ για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει 208 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,9 δισ. ευρώ.

Από αυτά, σχεδόν 4,865 δισ. ευρώ προβλέπεται να δαπανηθούν μέσα στα έτη 2026-2030. Το προηγούμενο σχέδιο, για την περίοδο 2024-2028, προέβλεπε πενταετείς δαπάνες 3,22 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε έναν σχεδιαστικό κύκλο, ο λογαριασμός αυξάνεται κατά περίπου 1,65 δισ. ευρώ ή 51,1%. Η αύξηση είναι ακόμη πιο μεγάλη εάν γίνει σύγκριση με το σχέδιο 2022-2026, όταν οι προβλεπόμενες επενδύσεις της πενταετίας ήταν 2,195 δισ. ευρώ. Μέσα σε λίγα χρόνια, επομένως, ο επενδυτικός προϋπολογισμός έχει υπερδιπλασιαστεί.

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Τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά με σχετικά σταθερό ρυθμό. Για το 2026 προβλέπονται επενδύσεις περίπου 927,5 εκατ. ευρώ, το 2027 περίπου 945,7 εκατ. ευρώ και το 2028 σχεδόν 985,6 εκατ. ευρώ. Το 2029 οι δαπάνες πλησιάζουν τα 995,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2030 ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, φθάνοντας περίπου στα 1,011 δισ. ευρώ.

Το ερώτημα είναι πού θα κατευθυνθούν αυτά τα δισεκατομμύρια

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πού θα κατευθυνθούν αυτά τα δισεκατομμύρια. Ένα σημαντικό κομμάτι αφορά την ενίσχυση του δικτύου. Προβλέπονται 96 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,45 δισ. ευρώ, με σχεδόν 981,5 εκατ. ευρώ να προγραμματίζεται να δαπανηθούν έως το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται νέοι ή αναβαθμισμένοι υποσταθμοί, Κέντρα Διανομής, υποβρύχια καλώδια που συνδέουν νησιά και νέες καλωδιακές γραμμές. Μόνο για υποβρύχια καλώδια Μέσης Τάσης ο συνολικός προϋπολογισμός φθάνει περίπου στα 590,5 εκατ. ευρώ, ενώ για υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και Κέντρα Διανομής προβλέπονται 457 εκατ. ευρώ.

Υπό το βάρος των πυρκαγιών, όμως, μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτούν τα χρήματα που προορίζονται για το δίκτυο που υπάρχει ήδη. Για αντικατάσταση και ανακαίνιση προβλέπονται 41 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 964 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 674,6 εκατ. ευρώ αναμένεται να δαπανηθούν μέσα στην πενταετία 2026-2030. Στα μεγάλα, συγκεκριμένα έργα αντικατάστασης και ανακαίνισης, ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 99,2 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο σχέδιο και τώρα ανεβαίνει στα 240,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση φθάνει το 143%.

Αυτό δείχνει ότι οι ανάγκες για αντικατάσταση και ανακαίνιση είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το εάν οι παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών ήταν αρκετές και κυρίως εάν έγιναν εγκαίρως.

Την ίδια ώρα, ένα πολύ μεγάλο μέρος του επενδυτικού πακέτου κατευθύνεται στην ψηφιοποίηση. Τα συστήματα τηλεμέτρησης έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω του 1,6 δισ. ευρώ, με περίπου 1,43 δισ. ευρώ να προβλέπεται να δαπανηθούν μέχρι το 2030. Πρόκειται ουσιαστικά για τη μεγάλη μετάβαση στους έξυπνους μετρητές, ώστε οι μετρήσεις της κατανάλωσης να γίνονται από απόσταση και το δίκτυο να λειτουργεί με περισσότερα ψηφιακά δεδομένα.

Άλλα 222,6 εκατ. ευρώ προβλέπονται για συστήματα εποπτείας και ελέγχου. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν τον ΔΕΔΔΗΕ να γνωρίζει ταχύτερα πού υπάρχει βλάβη ή πρόβλημα και να παρεμβαίνει αποτελεσματικότερα.

Επιπλέον, περίπου 800 εκατ. ευρώ προβλέπονται για έργα σύνδεσης χρηστών και άλλα 150 εκατ. ευρώ για παραλλαγές του δικτύου. Πρόκειται για δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και την ανάγκη να συνδεθούν περισσότεροι παραγωγοί και καταναλωτές στο ηλεκτρικό σύστημα.

Συνολικά, η ΡΑΑΕΥ καταγράφει 30 νέα μεγάλα έργα που δεν υπήρχαν στον προηγούμενο σχεδιασμό, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 580 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, περίπου 1,442 δισ. ευρώ από την αύξηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος συνδέονται με τα λεγόμενα «επώνυμα» έργα.