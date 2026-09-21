Με βάση τις σημερινές πολιτικές, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,6°C, τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα εκτίθενται κατά 84% περισσότερο σε ακραίες συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές σε σχέση με όσους γεννήθηκαν το 1950.

Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν σχεδόν διπλάσιες ακραίες καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, εάν δεν ενταθούν γρήγορα οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη.

Με βάση τις σημερινές πολιτικές, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα εκθέσει ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ευρώπη το 2025 σε τρία επιπλέον χρόνια ακραίων συνθηκών που ευνοούν τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της ζωής του, σε σύγκριση με ένα άτομο που γεννήθηκε το 1950, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Στη χειρότερη κατάσταση η Ευρώπη

Ο αριθμός των ημερών με τις πιο ακραίες συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών θα αυξηθεί ταχύτερα στη Μεσόγειο, όπου η Generation Beta, δηλαδή η γενιά που γεννιέται από το 2025 και μετά, αναμένεται να βιώσει πέντε επιπλέον χρόνια ακραίων συνθηκών κατά τη διάρκεια της ζωής της σε σχέση με τους baby boomers, που γεννήθηκαν τις δύο δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι θερμές και ξηρές συνθήκες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, που μπορεί να μετατρέψουν μια μικρή εστία φωτιάς σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, έχουν επιδεινωθεί έπειτα από ενάμιση αιώνα εκπομπών από ορυκτά καύσιμα και εκτεταμένης καταστροφής της φύσης, οδηγώντας σε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,4°C. Η Ευρώπη έχει θερμανθεί με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο και αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνά ακραίες συνθήκες που ευνοούν μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες οι αρχές δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κλιματικά μοντέλα για να υπολογίσουν πόσες ημέρες κάθε περιοχή θα αντιμετωπίζει ακραίες συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές. Ως «ακραίες» θεωρήθηκαν οι συνθήκες που ξεπερνούν εκείνες που καταγράφηκαν στο 5% των πιο δύσκολων ημερών της περιόδου 1985-2014. Οι ερευνητές εξέτασαν 21 διαφορετικά σενάρια, με την παγκόσμια θερμοκρασία να αυξάνεται κατά 1,5°C έως 3,5°C μέχρι το τέλος του αιώνα.

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Με βάση τις σημερινές πολιτικές, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,6°C, τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα εκτίθενται κατά 84% περισσότερο σε ακραίες συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές σε σχέση με όσους γεννήθηκαν το 1950. Από αυτή την αύξηση, το 86% αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και το υπόλοιπο 14% στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν πλέον περισσότερα χρόνια.

Αν, αντίθετα, η αύξηση της θερμοκρασίας περιοριστεί στον 1,5°C μέχρι το τέλος του αιώνα – στόχος που είναι πιθανό να ξεπεραστεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια –, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 θα αντιμετωπίσουν 1,3 λιγότερα χρόνια ακραίων συνθηκών που ευνοούν τις πυρκαγιές σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σε σύγκριση με το σενάριο που βασίζεται στις σημερινές πολιτικές.

Ο Ραούλ Κορντέρο, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η έρευνα αναδεικνύει την «εγγενή αδικία μεταξύ των γενεών» που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Μόλις πριν από έναν μήνα, κάτοικοι της κεντρικής Ευρώπης βίωσαν συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές και τις οποίες οι γονείς ή οι παππούδες τους δεν είχαν αντιμετωπίσει ποτέ. Δυστυχώς, οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε πυρκαγιές-ρεκόρ στο Βέλγιο και τη δυτική Γερμανία», δήλωσε ο Κορντέρο, συγγενείς του οποίου ήταν μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Γερμανία τον Αύγουστο. «Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που καταπίνει μια ολόκληρη πόλη; Μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ήταν αδιανόητη στις παλαιότερες γενιές Γερμανών».

Ακραίοι καύσωνες και εκτεταμένη ξηρασία έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, προκαλώντας μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και αρκετές ακόμη χώρες. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές έφτασαν φέτος σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ η έκταση των καμένων περιοχών αναμένεται να είναι η τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί.

Με πληροφορίες από Guardian