Εμείς πάντως θα συμβουλεύσουμε φιλικά τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί λιγότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το έχουμε πει ξανά και ξανά ότι η διαρκής ανάγκη για δημιουργία επικοινωνιακών εντυπώσεων οδηγεί και σε λάθη. Και ναι μεν τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά όταν αφορούν εθνικά ζητήματα πάνω στα οποία έχεις «χτίσει καριέρα» κατηγορώντας τους άλλους για έλλειψη πατριωτισμού, είναι ανεπίτρεπτα.

Αυτό συμβαίνει και με το σημερινό newsletter του Πρωθυπουργού, ο οποίος μας ενημερώνει μεταξύ άλλων πως «μεταφέρθηκε νοητά» στο ανατολικότερο άκρο της ΕΕ…το Καστελλόριζο!

Προφανώς στη βιασύνη του να γράψει κάτι «πιασάρικο», ο Πρωθυπουργός - ή το ΑΙ που βοηθάει για τα κείμενα - παρέλειψαν μια μικρή λεπτομέρεια: Η Κύπρος, από το 2004 αποτελεί το ανατολικότερο άκρο της ΕΕ.

Εμείς πάντως θα συμβουλεύσουμε φιλικά τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί λιγότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη - γιατί αυτά που γράφει τα διαβάζουν και άλλοι, χωρίς φιλικές διαθέσεις - και εν ανάγκη να ανοίξουν στην κυβέρνηση και κάποιον….χάρτη.

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Γιατί όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί στο Μαξίμου για μια κρίση δύο θα είναι τα ερωτήματα: Με ποιον μιλάμε; Με φαρσέρ ή με αξιωματούχους; Και δεύτερον: Πού θα πάμε; Στην Κύπρο, στο Καστελόριζο ή στην Πορτογαλία το όριο των χωρών της…Μεσογείου όπως κάποτε είπε ο κ. Μητσοτάκης;

Ε.Σ