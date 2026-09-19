Η δημιουργία μιας πολυεθνικής ναυτικής συμμαχίας θα αποτελούσε προσπάθεια να ενισχυθεί η ασφάλεια της θαλάσσιας οδού μέσα από ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας βρίσκεται η πρόταση για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής ναυτικής συμμαχίας με πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι εντάσεις με τους Χούθι της Υεμένης κλιμακώνονται.

Όπως αναφέρει το aljazeera, η δημιουργία ενός νέου πολυεθνικού ναυτικού συνασπισμού θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια μιας από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Η πρωτοβουλία αποδίδεται στη Σαουδική Αραβία, η οποία αναζητά τρόπους για την ενίσχυση της προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις και οι απειλές που συνδέονται με τους Χούθι έχουν αυξήσει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Γιατί η Ερυθρά Θάλασσα είναι στρατηγικής σημασίας

Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί βασικό πέρασμα για το διεθνές εμπόριο, καθώς συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Μεσόγειο μέσω του Κόλπου του Άντεν και της Διώρυγας του Σουέζ.

Οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να έχει συνέπειες πολύ πέρα από τα όρια της περιοχής, επηρεάζοντας τις εμπορικές διαδρομές, το κόστος μεταφοράς και τους χρόνους παράδοσης αγαθών.

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Η ασφάλεια της θαλάσσιας οδού έχει επομένως αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς οι περιφερειακές εντάσεις αυξάνονται.

Η πρόταση του Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία εξετάζει τη δημιουργία ενός πολυεθνικού ναυτικού σχήματος που θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας και στην αντιμετώπιση πιθανών απειλών.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με την αυξανόμενη ένταση με τους Χούθι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να απειλούν πλοία και να επηρεάζουν την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Ένας τέτοιος συνασπισμός θα μπορούσε να βασιστεί στη συνεργασία περισσότερων χωρών, με ανταλλαγή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και συντονισμό των ναυτικών δυνάμεων.

Τι σημαίνει η συμμετοχή πολλών χωρών

Ο καθηγητής Δημόσιας Πολιτικής στο Hamad Bin Khalifa University, Sultan Barakat, αναλύει τη σημασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας και τις πιθανές επιπτώσεις της για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας.

Το βασικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο μια πολυεθνική δύναμη μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς να οδηγήσει σε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση μιας ήδη ιδιαίτερα ευαίσθητης περιοχής.

Η συμμετοχή πολλών κρατών θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης και αντίδρασης, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ χωρών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από το εύρος της συμμετοχής, τους κανόνες εμπλοκής και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες επιθέσεις.

Η παράμετρος των Χούθι

Η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο ανταγωνισμό και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής. Οι ενέργειές τους έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία και έχουν οδηγήσει σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Για τη Σαουδική Αραβία, η ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και εξαιτίας των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της χώρας.

Η δημιουργία μιας πολυεθνικής ναυτικής συμμαχίας θα αποτελούσε, συνεπώς, προσπάθεια να ενισχυθεί η ασφάλεια της θαλάσσιας οδού μέσα από ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

Το ζήτημα παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό ως προς τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει ένας τέτοιος συνασπισμός, τις χώρες που θα συμμετείχαν και τον ακριβή ρόλο που θα αναλάμβαναν οι ναυτικές τους δυνάμεις.