Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, ο Τραμπ αποδίδει στην κυβέρνησή του σημαντικό ρόλο στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Μια συνοπτική αποτίμηση της μέχρι τώρα διακυβέρνησής του, μέσα από τη δική του οπτική, παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας στο Truth Social μια λίστα με τα 25 σημεία που χαρακτηρίζει ως σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης θητείας» του.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν και το αποτέλεσμα θα κρίνει τη σύνθεση του Κογκρέσου. Στη μακροσκελή ανάρτηση, με τίτλο «TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE», ο Τραμπ επιχειρεί να αναδείξει τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη μετανάστευση, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2101264538947743971}

Η μετανάστευση και τα σύνορα στην κορυφή της ατζέντας

Κεντρική θέση στη λίστα καταλαμβάνει η μεταναστευτική πολιτική. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι επί των ημερών του επιτεύχθηκε το ασφαλέστερο καθεστώς φύλαξης των αμερικανικών συνόρων, κάνοντας λόγο για μηδενική υποδοχή παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ κατά τους τελευταίους 16 μήνες.

Παράλληλα, προβάλλει ως σημαντική αλλαγή την καθιέρωση των αγγλικών ως επίσημης γλώσσας των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσοντας την απόφαση στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής του για τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα.

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Στο επίκεντρο και η αντιπαράθεση με το Ιράν

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Στη λίστα του υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης του Ιουνίου του 2025 και των μεταγενέστερων αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, κατέστρεψαν την ικανότητα της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο, με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Δασμοί και φορολογία

Σημαντικό κεφάλαιο της λίστας αποτελεί και η οικονομική πολιτική.

Ο Τραμπ αναφέρεται στην επιβολή υψηλών δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας την πολιτική αυτή ως εργαλείο για την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής και την αναζωογόνηση της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπέγραψε νομοθετικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στις μεγαλύτερες φορολογικές μειώσεις στην αμερικανική ιστορία. Οι δασμοί και η φορολογική πολιτική αποτελούν δύο από τους βασικούς άξονες της οικονομικής ατζέντας που προβάλλει ο ίδιος ο πρόεδρος.

«Τέλος σε οκτώ πολέμους»

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, ο Τραμπ αποδίδει στην κυβέρνησή του σημαντικό ρόλο στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Όπως αναφέρει στη λίστα του, μέσα στους πρώτους 12 μήνες της νέας προεδρίας του «έβαλε τέλος» σε οκτώ πολέμους, μέσω ειρηνευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την αποτίμηση και τον πόλεμο στη Γάζα.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται και στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα της αμερικανικής διπλωματικής παρέμβασης.

Η πολιτική για τα φύλα και άλλες εσωτερικές αλλαγές

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ζητήματα που αφορούν την εσωτερική πολιτική και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ καταγράφει ως επίτευγμα την απαγόρευση συμμετοχής ανδρών σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, ζήτημα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει να παρουσιάσει την έως τώρα πορεία της κυβέρνησής του: συνδυάζοντας ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής με οικονομικές αποφάσεις και πολιτικές που αποτελούν βασικά στοιχεία της εσωτερικής του ατζέντας.

Η δημοσίευση της λίστας δεν αποτελεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των πολιτικών της κυβέρνησης, αλλά την προσωπική αποτίμηση του ίδιου του Τραμπ για όσα θεωρεί σημαντικότερα πεπραγμένα της νέας του θητείας.