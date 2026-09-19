Προανήγγειλε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στην Γροιλανδία ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα του Σαββάτου 19/9 ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Δανία για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Ωστόσο, αυτή ακόμα δεν είναι επίσημη καθώς πρέπει να γίνουν κάποια βήματα για να αποκτήσει ισχύ όλο αυτό.

Το πρώτο κρίσιμο βήμα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πρωθυπουργίας της Δανίας, οι κυβερνήσεις ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας αναμένεται να υπογράψουν εκεί τη συμφωνία.

Η υπογραφή, όμως, δεν αρκεί για να τεθεί αμέσως σε ισχύ. Η Κοπεγχάγη αναφέρει ρητά ότι μετά την υπογραφή θα πρέπει να ακολουθηθούν οι «απαραίτητες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες» τόσο στη Δανία όσο και στην Γροιλανδία.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν εκτίμησε ότι η συμφωνία αυτή «θα ενισχύσει την ασφάλεια» της Αρκτικής. «Μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας θα ακολουθηθεί, ελπίζουμε, από μια δεσμευτική συμφωνία που θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό και, κατά συνέπεια, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Δανός υπουργός σημείωσε εξάλλου ότι η συμφωνία σέβεται «τις κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει η Κοπεγχάγη. Όμως οι όροι της συμφωνίας παραμένουν αβέβαιοι και η Δανία επιμένει ότι η κυριαρχία της επί του νησιού διατηρείται ανέπαφη. Το κείμενο «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας) και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», δήλωσε η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

«Είμαι ικανοποιημένη που υπάρχει η προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συμφωνία που ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού και ως εκ τούτου είναι επίσης καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Και μια συμφωνία που ταυτόχρονα αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση» ανέφερε από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τον συμβιβασμό, αναφέροντας πως «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Τραμπ: Προανήγγειλε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας και σε όλες τις άλλες σχετικές ανάγκες στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως ΟΛΕΣ τις ανησυχίες των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει:

«Με εντολή μου, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία για την προστασία και την υπεράσπιση της ασφάλειας τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117294126158197822}

Επιπλέον, από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ΠΟΤΕ να διαθέτει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία εκεί ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι Πρόεδροι γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά ΚΑΝΕΝΑΣ από αυτούς δεν κατάφερε να κάνει κάτι γι' αυτό. Είμαι υπερήφανος που είμαι ο Πρόεδρος που αντιμετώπισε μόνιμα και οριστικά αυτή την πολύ σημαντική κατάσταση.

Πρόκειται για μια συμφωνία «Απεριόριστης Διάρκειας» (“Infinite Life”), δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης! Νιώθουμε μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για όσα μόλις συνέβησαν και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα εκτιμηθούν από τον αμερικανικό λαό.

Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο τμήμα της Γροιλανδίας, από τα πολλά που υπάρχουν. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή των σχετικών υποδομών.

Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας για ένα λαμπρό μέλλον σε ό,τι αφορά αυτή την τεράστια και εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας έκταση γης. Θα την προστατεύσουμε με μεγάλη προσοχή!

Πρόκειται για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι πολύ σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει τη συμφωνία των ΗΠΑ με Δανία και Γροιλανδία

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε το Σάββατο ότι η συμμαχία χαιρετίζει τη συμφωνία, η οποία θα «βοηθήσει στην προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας σε αυτή τη ζωτική περιοχή».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δίνοντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής που μπορεί να διαφημίσει στους ψηφοφόρους, καθώς ο βαθιά αντιδημοφιλής πόλεμος με το Ιράν καθίσταται μια αυξανόμενη πολιτική ευθύνη για τους Ρεπουμπλικάνους που αγωνίζονται να διατηρήσουν τις οριακές πλειοψηφίες τους στη Βουλή και τη Γερουσία.