Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Την συμφωνία των ΗΠΑ με την Δανία για το ζήτημα της Γροιλανδίας ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, προανήγγειλε και τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο τμήμα της Γροιλανδίας, από τα πολλά που υπάρχουν.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας και σε όλες τις άλλες σχετικές ανάγκες στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως ΟΛΕΣ τις ανησυχίες των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει:

«Με εντολή μου, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία για την προστασία και την υπεράσπιση της ασφάλειας τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117294126158197822}

Επιπλέον, από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ΠΟΤΕ να διαθέτει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία εκεί ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.

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Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι Πρόεδροι γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά ΚΑΝΕΝΑΣ από αυτούς δεν κατάφερε να κάνει κάτι γι' αυτό. Είμαι υπερήφανος που είμαι ο Πρόεδρος που αντιμετώπισε μόνιμα και οριστικά αυτή την πολύ σημαντική κατάσταση.

Πρόκειται για μια συμφωνία «Απεριόριστης Διάρκειας» (“Infinite Life”), δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης! Νιώθουμε μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για όσα μόλις συνέβησαν και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα εκτιμηθούν από τον αμερικανικό λαό.

Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο τμήμα της Γροιλανδίας, από τα πολλά που υπάρχουν. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή των σχετικών υποδομών.

Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας για ένα λαμπρό μέλλον σε ό,τι αφορά αυτή την τεράστια και εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας έκταση γης. Θα την προστατεύσουμε με μεγάλη προσοχή!

Πρόκειται για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι πολύ σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».