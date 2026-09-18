Ο πρωθυπουργός, με τη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, κάλυψε απολύτως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την -«προσωπική» του- δήλωση για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας και την «επιδότηση της εργασίας».
Ο Παύλος Μαρινάκης, πάντως, με την περέμβασή του αυτή - η οποία δεν συνηθίζεται καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει «προσωπικές απόψεις» αλλά τις θέσεις της κυβέρνησης- «ενηλικιώθηκε» σε πολιτικό επίπεδο.
Για την ακρίβεια «πέρασε» σε άλλο επίπεδο, καταγράφοντας υποθήκες για το μέλλον και όχι απλά και μόνο για μια υψηλή θέση στον Βόρειο Τομέα της Β΄Αθηνών κατά τις προσεχείς εκλογές.
Κάτι που θα φανεί και μετά τις εκλογές, οπότε ακόμα και αν κερδίσει ο Μητσοτάκης δεν θα είναι απλός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
ΥΓ: Αν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός άλλωστε ο Π. Μαρινάκης θα δικαιωθεί και για το θέμα του επιδόματος ανεργίας.
Β.Σκ.