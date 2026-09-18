Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν μέσω γενετικών αναλύσεων ότι πρόκειται για ξεχωριστό είδος και της έδωσαν την επιστημονική ονομασία Leopardus tilcayo.

Μια μικρόσωμη αγριόγατα από τα δάση της Βολιβίας επιβεβαιώθηκε ως νέο είδος, γεγονός που αποτελεί την πρώτη επίσημη περιγραφή και ονομασία νέου είδους γάτας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Το νέο είδος, που έχει λάβει την επιστημονική ονομασία Leopardus tilcayo και το παρατσούκλι Tigrino, ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων tiger cats - μικρές αγριόγατες που συναντώνται σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής. Εντοπίστηκε στα καταπράσινα δάση Yungas της Βολιβίας, μια ορεινή περιοχή που συχνά καλύπτεται από σύννεφα και χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία.

Η αγριόγατα εχει μήκος περίπου 46 εκατοστά και βάρος γύρω στο 1,4 κιλό - μικρότερη από μια μέση οικόσιτη γάτα.

{https://www.facebook.com/9News/videos/its-official-a-new-species-of-cat-has-been-discovered-in-bolivia/1115943674103665/}

Η γενετική ανάλυση αποκάλυψε την ταυτότητά της

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν μέσω γενετικών αναλύσεων ότι πρόκειται για ξεχωριστό είδος και της έδωσαν την επιστημονική ονομασία Leopardus tilcayo.

«Το τρίχωμά της είναι ανοιχτό καφέ με ακανόνιστες κηλίδες σε όλο το σώμα», δήλωσε η Paola Nogales-Ascarrunz, National Geographic Explorer και μία από τις συγγραφείς της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology.

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Οι γνώσεις των επιστημόνων για τη βιολογία και τον τρόπο ζωής της παραμένουν περιορισμένες. Υπολείμματα μικρών τρωκτικών σε δείγματα περιττωμάτων δείχνουν ότι πιθανότατα αποτελούν μέρος της διατροφής της, ενώ εικόνες από κάμερες καταγραφής υποδηλώνουν ότι μπορεί να δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα.

Η γενετική ανάλυση δείχνει ότι η εξελικτική γραμμή της Tilcayo διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες tiger cats πριν από περίπου 1,4 εκατομμύρια χρόνια.

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Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του είδους. Οι ερευνητές έχουν ήδη διαβιβάσει τα ευρήματά τους στη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Τα δάση Yungas, όπου ζει η Tilcayo, δέχονται όλο και μεγαλύτερες πιέσεις από την αποψίλωση, την επέκταση της γεωργίας, τις πυρκαγιές και τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η προστασία των εναπομεινάντων δασών, η αποκατάσταση περιοχών που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές και η διατήρηση των συνδέσεων μεταξύ των οικοτόπων αποτελούν επείγουσες προτεραιότητες.

Η ανακάλυψη αποτελεί επίσης υπενθύμιση ότι πολλά είδη παραμένουν άγνωστα στην επιστήμη και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν ακόμη εντοπιστούν.

Με πληροφορίες από Reuters