Προκλητικός εμφανίζεται ο γιατρός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι αναφέρει το έγγραφο του ΕΚΑΒ για την διακομιδή.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις πολύωρες απολογίες τους και τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος κρατείται στην Έκτη Πτέρυγα των ανδρικών φυλακών, φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε υπάρξει ποτέ θεράπων ιατρός του τραγουδιστή και πως δεν αντιλαμβάνεται για ποιον λόγο βρίσκεται προφυλακισμένος.

Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ήταν θέμα χρόνου να ''φύγει'' ο Γιώργος Μαζωνάκης», προσθέτοντας ότι το ζήτημα ήταν «σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα».

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως. Η μεταγωγή τους στις φυλακές πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου.

Ο 58χρονος είχε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να ανακάλεσε την απόφασή του και να δήλωσε ότι θα συνεχίσει να σιτίζεται κανονικά.

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Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον Κορυδαλλό

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι σωφρονιστικές Αρχές στην ασφάλεια των δύο γιατρών καθώς έχει καταγραφεί ένταση μεταξύ κρατουμένων με αφορμή την υπόθεση.

Για τον λόγο αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται σε διαφορετικούς και ειδικά επιλεγμένους χώρους, μακριά από τον γενικό πληθυσμό των κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, μάλιστα, κρατούμενες έχουν αναρτήσει πανό με το μήνυμα «Για πάντα Μαζώ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν συναυλία.

Έρευνα και για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών

Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος αναμένεται να βρεθούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα αφορά μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο γιατρών και τις αμοιβές που φέρεται να λάμβαναν για τις υπηρεσίες τους.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναλυτικός οικονομικός έλεγχος. Εφόσον από την έρευνα προκύψουν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης, αυτά θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Τι αναφέρει το έγγραφο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Στο πρωτόκολλο παράδοσης του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καταγράφεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρατήρηση των διασωστών του ΕΚΑΒ ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου «αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται και με κατάθεση διασώστριας στις ανακριτικές Αρχές σχετικά με όσα συνέβησαν πριν από τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι διασώστες φέρεται να μην είχαν ενημερωθεί αρχικά για τη θεραπεία που είχε προηγηθεί.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ χωρίς αναπνοή και σφύξεις, ενώ δεν είχε προηγουμένως λάβει οξυγόνο.

Σύμφωνα με την καταγραφή, στο σημείο χορηγήθηκε αδρεναλίνη από τον κατηγορούμενο γιατρό. Για τη συγκεκριμένη χορήγηση έχει αναφερθεί ότι, εξαιτίας της αραίωσης του φαρμάκου, η πραγματική ποσότητα που έλαβε ο ασθενής ήταν περίπου 0,2 mg, αντί για τα 2 mg που αναγράφονται στο πρωτόκολλο.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προχώρησε σε χορήγηση οξυγόνου και υγρών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν AMBU και απινιδωτής.

Στο πρωτόκολλο υπάρχει επίσης καταχώριση σχετικά με τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η συγκεκριμένη ένδειξη αφορά τη χρήση ειδικής κουβέρτας για τον ασθενή.

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