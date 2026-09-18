Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Πατούλης.

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου, θα πραγματοποιήσει σήμερα, Παρασκευή στις 11:30, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την παρουσίαση συστήματος ΑΙ (τεχνητής νοημοσύνης) ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

«Οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων»

«Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα ντε τε για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στο ERTnews.

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθόσον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατο. Δεν είναι εφικτό τεχνικά», προσέθεσε.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προβεί σε μία ιατρική πράξη, αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεσαι μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο.

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«Επίσης οι AI agents που έχουμε βάλει, ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούμε να προχωρούμε σε καταγγελίες εμείς», συμπλήρωσε.

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