Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία.

Κλειστή και υπό συνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η Πολεοδομία Μυκόνου, μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας.

Αστυνομικοί επιτηρούν το κτήριο της Υπηρεσίας Δόμησης, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο δεν θα μετακινηθεί ή θα αλλοιωθεί μέχρι την άφιξη του κλιμακίου των ελεγκτών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων, ενώ η υπηρεσία αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο, προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της Πολεοδομίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία.

Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν το περιεχόμενο των φακέλων, την πορεία εκτέλεσης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, καθώς και το ενδεχόμενο παραλείψεων ή καθυστερήσεων στη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε φακέλους που συνδέονται με οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση και πολεοδομικές παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο νησί.

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