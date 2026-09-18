13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, με τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται σήμερα στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 34χρονος μουσικός.

Συμπληρώνονται φέτος 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με το Κερατσίνι και ευρύτερα τον Πειραιά να φιλοξενούν και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις για τον μουσικό που έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, προτείνοντας παράλληλα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα σχολεία και να πραγματοποιηθεί συμβολική απόθεση λουλουδιών.

Το κεντρικό ραντεβού έχει οριστεί για σήμερα στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν και συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι.

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Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Το χρονικό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα

Ο Παύλος Φύσσας, γνωστός στη χιπ-χοπ σκηνή ως Killah P, δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά. Η υπόθεση που ακολούθησε αποτέλεσε κεντρικό κεφάλαιο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία κατέληξε στην καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 στο Πέραμα και μεγάλωσε σε εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του εργαζόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, ενώ και ο ίδιος, μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, εργάστηκε σε αντίστοιχες δουλειές.

Η μουσική ήταν βασικό κομμάτι της ζωής του, με τον ίδιο να δραστηριοποιείται στη χιπ-χοπ σκηνή, να συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες και να συμμετέχει σε δισκογραφικές συλλογές και συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια. Μέσα από τη μουσική και τους στίχους του σχολίαζε με καυστικό τρόπο κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ εξέφραζε συχνά τις έντονες αντιφασιστικές του πεποιθήσεις.

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν σε καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου σημειώθηκε διαπληκτισμός με άτομα που βρίσκονταν στον χώρο. Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, τα συγκεκριμένα άτομα κάλεσαν στη συνέχεια «ενισχύσεις», μέλη των τοπικών οργανώσεων της Χρυσής Αυγής.

Ακολούθησε επίθεση ομάδας χρυσαυγιτών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Παύλος Φύσσας δέχθηκε μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πριν χάσει τις αισθήσεις του, ο Παύλος Φύσσας φέρεται να υπέδειξε ως δράστη της επίθεσης σε βάρος του τον 45χρονο τότε Γιώργο Ρουπακιά, οδηγό φορτηγού. Ο Ρουπακιάς συνελήφθη από αστυνομικούς.

Η δίκη και η ιστορική απόφαση

Η δίκη του Γιώργου Ρουπακιά ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και αποτέλεσε μέρος της μεγάλης δίκης της Χρυσής Αυγής, στην οποία συνολικά 69 άνθρωποι βρέθηκαν στο εδώλιο. Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και ο αρχηγός του κόμματος, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Οι κατηγορίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020 ανακοινώθηκε η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με τη Χρυσή Αυγή να κρίνεται εγκληματική οργάνωση.

Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν οι Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης, Παππάς, Ματθαιόπουλος, Παναγιώταρος και Γερμενής, ενώ ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι βουλευτές και οι δύο πυρηνάρχες.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Από τους υπόλοιπους 17 κατηγορούμενους για την ίδια υπόθεση, οι 15 κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια. Πρόκειται για τους Αναστάσιο-Μάριο Αναδιώτη, Γεώργιο Δήμου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Βασίλειο Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γεώργιο Πατέλη, γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας και πυρηνάρχη της οργάνωσης, Γεώργιο Σκάλκο, Γεώργιο Σταμπέλο, Λέων Τσαλίκη, Αθανάσιο Τσόρβα, Νικόλαο Τσόρβα και Αριστοτέλη Χρυσαφίτη.