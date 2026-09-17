«Η δολοφονία του Παύλου αποκάλυψε το πραγματικό, αποκρουστικό πρόσωπο των φασιστών της Χρυσής Αυγής, ότι δε διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα», αναφέρει η ΚΝΕ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η ΚΝΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει τον φασισμό και τη Χρυσή Αυγή και καλεί τη νεολαία να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, στη Δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση των καταδικασμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής, ενώ αναφέρεται και στον Ηλία Κασιδιάρη.

Η ΚΝΕ υποστηρίζει ότι ο φασισμός αντιμετωπίζεται μέσα από τη συλλογική δράση και τους αγώνες στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και στις γειτονιές.

Η ανακοίνωση της ΚΝΕ

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Δεν ξεχνάμε - Τον φασισμό & το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του φασίστα Ρουπακιά κατ’ εντολή της ηγεσίας της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. 13 χρόνια μετά η μνήμη του παραμένει άσβεστη, ζει μέσα στις καρδιές και τους αγώνες μας!

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Η δολοφονία του Παύλου αποκάλυψε το πραγματικό, αποκρουστικό πρόσωπο των φασιστών της Χρυσής Αυγής, ότι δε διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα. Είχε προηγηθεί η επίθεση στους κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του συνδικάτου μετάλλου στο Πέραμα, δολοφονικές επιθέσεις σε μετανάστες και Έλληνες εργάτες.

Οι φασίστες είναι παιδιά του καπιταλισμού και του αστικού κράτους. Είναι “χρήσιμοι” για να χτυπάνε τον λαό και τους αγώνες του. Όποτε τους χρειάστηκε το σύστημα, οι φασίστες ήταν πάντα εκεί: Συνεργάτες των ναζί στην κατοχή, βασανιστές στη χούντα, τσιράκια των αφεντικών, εχθροί κάθε διεκδίκησης του λαού και της νεολαίας.

Η Χρυσή Αυγή έστηνε δουλεμπορικά γραφεία «μόνο για Έλληνες» για να τους εκμεταλλεύονται τα αφεντικά, έκανε δεκάδες προτάσεις στη Βουλή για φοροαπαλλαγές των Ελλήνων εφοπλιστών ενώ ο ελληνικός λαός μάτωνε για τα κέρδη των λίγων. Το κράτος τούς στήριζε, η αστυνομία τούς έκανε πλάτες, τα ΜΜΕ τούς υπερπροβάλλαν και οι μεγαλοεργολάβοι τούς χρηματοδοτούσαν. Έτσι φτάσαμε στη δολοφονία του Π. Φύσσα.

Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με νόμους & κανόνες - Μόνος φραγμός στη δράση του ο λαός & οι αγώνες

Κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή και τους αγώνες της νεολαίας το δικαστήριο μπορεί να καταδίκασε τους ναζί εγκληματίες, όμως η στήριξή τους από το σύστημα δε σταμάτησε ποτέ.

Η δικαιοσύνη χρειάστηκε 11 χρόνια για να εκδώσει απόφαση, τους έριξε ποινές-χάδια και τελικά μείωσε τις ποινές τους ρίχνοντάς τους στα “μαλακά”, αξιοποιώντας τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που έγιναν από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και διατηρήθηκαν από την ΝΔ.

Σήμερα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, οι περισσότεροι αποφυλακίζονται πριν καν εκτίσουν ολόκληρη την ποινή τους, όπως ο Μιχαλολιάκος, αρχηγός της Χρυσής Αυγής.

Ο φασίστας Κασιδιάρης καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλακή αλλά τώρα αποφυλακίζεται στα 6,5 χρόνια! Στη φυλακή τον είχανε στα “ώπα-ώπα”, τον άφηναν να κάνει εκπομπές και να χύνει το ρατσιστικό του δηλητήριο. Τώρα του επιτρέπουν να συμμετέχει στις εκλογές, κάτι που δε θα μπορούσε να κάνει αν είχε καταδικαστεί αμετάκλητα!

Σήμερα το παίζει αντισυστημικός και ο Κασιδιάρης…

Είναι αυτός που συμμετείχε στον ηγετικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και έδινε εντολές για δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε εργάτες και νέους.

Είναι αυτός που στήριξε το κόμμα των Σπαρτιατών και σήμερα οι περισσότεροι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το κόμμα-βιτρίνα του Κασιδιάρη, ψηφίζουν μαζί με τη ΝΔ όλους τους αντιλαϊκούς νόμους.

Το σύστημα γεννά φασίστες & ναζί - Η νέα γενιά δε θα συμβιβαστεί!

Όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, τόσο εκείνο θα αξιοποιεί τους φασίστες ενάντια στον λαό και τη νεολαία, μαζί με την κρατική καταστολή και τη χειραγώγηση.

Σήμερα, που δυναμώνει η πολεμική προετοιμασία και η εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, που δυναμώνει η επίθεση στα εργασιακά και μορφωτικά μας δικαιώματα, το σύστημα τους στηρίζει και τους χρησιμοποιεί:

- Για να εμφανίζουν ως “εθνικό συμφέρον” τα κέρδη και τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Κρύβουν όμως ότι μέσα στην κοινωνία δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα, ότι υπάρχουν δύο πατρίδες. Υπάρχει η πατρίδα της εργατικής τάξης που παράγει τα πάντα και η πατρίδα των καπιταλιστών που κλέβουν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Υπάρχουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και από την άλλη τα παιδιά των μεγαλοβιομηχάνων, των τραπεζιτών. Πραγματικός πατριωτισμός σημαίνει να παλεύεις για να ζει ο λαός μας καλύτερα, με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Να μη δέχεσαι ούτε να γίνεσαι θύμα των πολέμων, ούτε δολοφόνος άλλων λαών για ξένα συμφέροντα. Σημαίνει να παλεύεις για την ανατροπή του συστήματος των πολέμων και της καταπίεσης.

- Για να κρύβουν από τη νεολαία τον πραγματικό αντίπαλο που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και να εμφανίζουν ως δήθεν εχθρούς τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αδύναμους. Καλλιεργούν το μίσος μεταξύ των λαών για “να τη βγάζουν καθαρή” οι αστικές τάξεις που εξαπολύουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους και χαράσσουν τα σύνορα με το αίμα αυτών των λαών.

- Για να τρομοκρατήσει όποιον σηκώνει κεφάλι, αγωνίζεται και διεκδικεί. Την ίδια ώρα, μπροστά στην αδικία και στους πολέμους, μπροστά στους φονιάδες των λαών, στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, οι φασίστες κάθονται “κλαρίνο” και δε βγάζουν άχνα.

Φασίστες μαντρόσκυλα των αφεντικών, ξανά θα σας τσακίσει η πάλη των λαών!

Παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνουν να το παίξουν αντισυστημικοί, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει πως είναι γέννημα θρέμμα του ίδιου του συστήματος, δρουν με την ανοχή του σάπιου και διεφθαρμένου κράτους και τις πλάτες της αστυνομίας, υπηρετούν τα κέρδη των αφεντικών.

«Είμαι δικός σας. Είμαι της Χρυσής Αυγής», ήταν τα λόγια του χρυσαυγίτη δολοφόνου Ρουπακιά στους αστυνομικούς αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υμνεί τους συνεργάτες των ναζί, ποινικοποιεί τη ριζοσπαστικοποίηση, εξισώνει τους εγκληματίες φασίστες με τους ήρωες κομμουνιστές που έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για να απελευθερωθεί η Ευρώπη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την πρωτομαγιά του 1944, 200 Έλληνες κομμουνιστές εκτελούνται από τους Γερμανούς κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους ως αντίποινα στην αντιστασιακή δράση του ελληνικού λαού. Φέτος είδαμε για πρώτη φορά τις φωτογραφίες τους. Οι φασίστες ήταν και είναι με τους ναζί κατακτητές και τους δοσίλογους.

Τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος βολεύονται με την ύπαρξη των ναζί, γιατί τους αξιοποιούν ως “μπαμπούλα” για να ξεπλένουν την σημερινή εγκληματική πολιτική, να την εμφανίζουν ως “δημοκρατική” και “προοδευτική” σε σχέση με τη μαυρίλα του φασισμού. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συγκυβερνούν με ακροδεξιούς. Πραγματικός αντίπαλος του φασισμού δεν μπορεί να είναι όποιος είναι με τον καπιταλισμό και το κράτος του.

«Ο πιο επικίνδυνος, ο μοναδικός πραγματικός εχθρός του φασισμού είναι ο κομμουνισμός, και αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο φασισμός»

Μπέρτολτ Μπρεχτ

Μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών. Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις. Αντιμετωπίζεται καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, τους χώρους εκπαίδευσης και τις γειτονιές. Τσακίζεται όταν δυναμώνει η οργάνωση στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά συμβούλια και η πάλη για τα δικαιώματά μας. Βρίσκει τείχος όταν η νεολαία γνωρίζει την ιστορία και δεν αφήνει χώρο στη λήθη, το ψέμα, τη διαστρέβλωση και το ρατσιστικό δηλητήριο.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, όλοι όσοι αηδιάζουμε με τους φασίστες και τις σάπιες ιδέες τους, γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά για να τρώνε πόρτα οι φασίστες ξανά και ξανά! Με γνώση, τόλμη, δύναμη και συλλογικότητα σπάμε τον τσαμπουκά των φασιστών παντού. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στα θύματα των πολέμων, σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο αγώνας για να ηττηθεί οριστικά ο φασισμός δεν τελειώνει όσο δεν ανατρέπεται ο καπιταλισμός, το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Στον δρόμο για να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, συγκρουόμαστε με το σάπιο σύστημα και τους μπράβους του.

Το φίδι ζωντανεύει, μα τον νου…

Είμαστε πολλοί & παντού!

Έλα μαζί μας!