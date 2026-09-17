Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή των 11 νέων φυλακών σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι τα τέλη του 2026 αναμένεται αν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις φυλακές της χώρας.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των διαγωνισμών και οριστικός ανάδοχος του έργου είναι η Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.».

Με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπέβαλε αίτημα προς τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Αθανάσιο Πετραλιά, ο οποίος ενέκρινε το ποσό των 3.703.260 ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας.

Συγκριμένα τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με τα εξής:

- 48 Μαγνητικές Πύλες

-19 Συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW

-17 Συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW και

- 87 Συσκευές Μαγνητικών Πυλών - Φορητών Ανιχνευτών.

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Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου. Παράλληλα, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλο αριθμό συστημάτων anti-drone, με στόχο να αντιμετωπιστούν περιστατικά, κατά τα οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν τη ρίψη απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των Καταστημάτων Κράτησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.