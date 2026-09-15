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Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που δρουν μέσα στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Δευτέρας (14/09), στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών της ΕΚΑΜ, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο πλαίσιο διευρυμένης αστυνομικής επιχείρησης, που είχε ως στόχο την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που δρουν μέσα στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, όπως και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατοχή των ναρκωτικών, διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στους συγκρατούμενους τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, το οποίο και κατασχέθηκε.

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Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.