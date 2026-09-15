Κανέναν φορτίο με πετρέλαιο από την Aramco δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι του Yanbu μετά τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η Aramco, η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, μείωσε τις αποστολές αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις με drones, που προκάλεσαν ζημιές στον βασικό αγωγό εξαγωγής της προς την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν στο Reuters πηγές.

Η κίνηση αυτή έκανε κορυφαίους πελάτες της όπως η Πολωνία να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, καθώς οι τιμές των φορτίων ξεπέρασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Οι επιθέσεις, για τις οποίες η Σαουδική Αραβίαεπιρρίπτει ευθύνες στην ιρακινή πολιτοφυλακή, ανάγκασαν το βασίλειο την Παρασκευή να κλείσει τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης. Η Aramco της Σαουδικής Αραβίας αποφάσισε έτσι να ακυρώσει ή να καθυστερήσει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά το κλείσιμο του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας.

Ο αγωγός του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας διακόπτει έτσι μία από τις εναπομείνασες διαδρομές του γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι παραδόσεις φορτίων, που είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν χρονικά έως και τον Νοέμβριο, σε τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Επιπλέον, δύο ακόμα διυλιστήρια αναμένουν σχετικές ειδοποιήσεις για τις προμήθειες του Σεπτεμβρίου. Ο αγωγός, δυναμικότητας 7 εκατ. βαρελιών την ημέρα, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Ο συγκεκριμένος αγωγός, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα πετρελαιοφόρα πεδία της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

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Πηγές της αγοράς δήλωσαν ωστόσο, πως ενδέχεται να κινδυνεύουν όλα τα φορτία της Σαουδικής Αραβίας που είναι προγραμματισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο λιμάνι του Υanbu επαρκούσαν για περίπου πέντε ημέρες. Η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά.

Τον Αύγουστο, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η Aramco θα προμήθευε τις συμβατικές ποσότητες αργού πετρελαίου σε τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια για τον Σεπτέμβριο.

Όμως κανέναν φορτίο με πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι του Yanbu μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa. Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας από τον τερματικό σταθμό Sidi Kerir της Αιγύπτου κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 1,95 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Οι αφίξεις στον τερματικό σταθμό Ain Sukhna ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 1,40 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το αργό πετρέλαιο που εξάγεται μέσω του Υanbu μπορεί να μεταφερθεί στον τερματικό σταθμό Ain Sukhna της Αιγύπτου και, μέσω του αγωγού SUMED - με δυναμικότητα 2,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως- , στον τερματικό σταθμό Sidi Kerir στη Μεσόγειο.

Εναλλακτικές οδούς αναζήτησε η Πολωνία

Την ίδια ώρα η πολωνική εταιρεία Orlen προχώρησε ήδη σε αγορές εναλλακτικών φορτίων. Η Orlen αγόρασε ποικιλίες αργού πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα, μέσω διαγωνισμών άμεσης παράδοσης (spot tenders), ενώ αναζήτησε προσφορές για το αμερικανικό WTI Midland και το CPC Blend από το Καζακστάν, όπως δήλωσαν έμποροι στο Reuters.

Τουλάχιστον τέσσερις ναυλώσεις δεξαμενόπλοιων για τον Σεπτέμβριο, με δρομολόγιο από το με δρομολόγιο από το Sidi Kerir προς το Γκντανσκ, δεν υλοποιήθηκαν.

Σημειώνεται ότι η σαουδαραβική Aramco προμηθεύει περίπου το 40% του αργού πετρελαίου, που επεξεργάζεται η Orlen, η οποία διαχειρίζεται διυλιστήρια στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία. Η Orlen από την πλευρά της δήλωσε πως τα διυλιστήριά της συνεχίζει να λαμβάνουν πρώτες ύλες. Τονίζεται ωστόσο ότι ο αγωγός στης Σαουδικής Αραβίας έχει καταστεί μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές για τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Με πληροφορίες του Reuters/Oilprice