Τρεις συλλήψεις, πάνω από 80.000 ευρώ η λεία με το κόλπο του «υπαλλήλου» του ΔΕΔΔΗΕ.

Η αστυνομία συνέλαβε τρεις «εισπράκτορες» εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και κλοπές, με το κόλπο του «υπαλλήλου» του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ αναζητείται άλλο ένα άτομο.

Σε αστυνομική επιχείρηση το βράδυ της Δευτέρας, σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 19, 20 και 27 ετών. Οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ από το σπίτι γυναίκας την οποία είχαν εξαπατήσει.

Η λεία της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 80.000 ευρώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκαναν καθημερινά πλήθος τηλεφωνημάτων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία.

Υποδύονταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στα υποψήφια θύματά τους και με διάφορα προσχήματα- όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας- τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα βάλουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση, μέσα ή έξω από το σπίτι τους.

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Άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πήγαιναν στα σπίτια των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Οι τηλεφωνητές, οι εισπράκτορες και τα στελέχη

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» ήταν εκείνοι που έπαιρναν τη λεία από τα σπίτια.

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον άλλες τέσσερις περιπτώσεις με το ίδιο modus operandi. Ο τέταρτος κατηγορούμενος, που αναζητείται, είχε παραχωρήσει όχημά του στην εγκληματική οργάνωση, ώστε οι «εισπράκτορες» να πηγαίνουν στα σπίτια των θυμάτων.