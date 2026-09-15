Στο επίκεντρο της συνάντησης Λουκασένκο – Κόουλ βρέθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ – Λευκορωσίας.

Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Λευκορωσία, Τζον Κόουλ, συαναντήθηκε την Τρίτη ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επιδιώκοντας την χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λουκασένκο υποστήριξε ότι έχουν ήδη σημειωθεί σημαντικές συμφωνίες στον τομέα των οικονομικών σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ζήτησε τη συνδρομή των ΗΠΑ για την αποδέσμευση περιοσιακών στοιχείων της Λευκορωσίας, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα στη Citibank.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει μια νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Στο επίκεντρο θα μπορούσε να βρεθεί η περαιτέρω άρση κυρώσεων, αλλά και η δυνατότητα εξαγωγής λευκορωσικών λιπασμάτων στην αμερικανική αγορά.

Οι συμφωνίες με την Ουάσινγκτον και οι πολιτικοί κρατούμενοι

Η προσέγγιση Μινσκ-Ουάσινγκτον έχει ενισχυθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο συμφωνιών που διαμεσολαβήθηκαν από τις ΗΠΑ, ο Λουκασένκο έχει προχωρήσει στην απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, ενώ παράλληλα έχουν χαλαρώσει ορισμένες αμερικανικές κυρώσεις.

Τον Μάρτιο, συμφωνία που υποστηρίχθηκε από την Ουάσινγκτον οδήγησε στην απελευθέρωση 250 πολιτικών κρατουμένων. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην άρση κυρώσεων σε βάρος δύο κρατικών τραπεζών της Λευκορωσίας και του υπουργείου Οικονομικών, ενώ αφαιρέθηκαν από τη σχετική λίστα κυρώσεων και οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ποτάσας της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Απρίλιο ακολούθησε η απελευθέρωση του γνωστού δημοσιογράφου Αντρέι Πότσoμπουτ, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Πολωνία, μέσω της οποίας απελευθερώθηκαν συνολικά δέκα άνθρωποι.

Η αντιπολίτευση προειδοποιεί για συνεχιζόμενη καταστολή

Παρά τις απελευθερώσεις, η αντιπολίτευση της Λευκορωσίας υποστηρίζει ότι η καταστολή στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται.

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Σβιατλάνα Τσιχανόφσκαγια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Τραμπ, τον Κόουλ και την αμερικανική κυβέρνηση για την προτεραιότητα που δίνουν στο ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση Λουκασένκο εξακολουθεί να ασκεί καταστολή και να στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, ο στόχος θα πρέπει να είναι να αδειάσουν οι φυλακές και όχι να αποκατασταθεί διεθνώς η δικτατορία.

Σύμφωνα με το κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, στη Λευκορωσία παραμένουν 912 πολιτικοί κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων 20 δημοσιογράφοι. Η οργάνωση καταγγέλλει ότι το καθεστώς εφαρμόζει μια πολιτική «περιστρεφόμενης πόρτας», με νέες συλλήψεις να διαδέχονται τις απελευθερώσεις.

Ο ίδιος ο Λουκασένκο, πάντως, αρνείται ότι στη χώρα υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και απορρίπτει τις κατηγορίες περί συνεχιζόμενων διώξεων για πολιτικούς λόγους.

Προσπάθεια εξόδου από τη διεθνή απομόνωση

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση προσφέρουν στον Λουκασένκο μια ευκαιρία να περιορίσει τη διεθνή απομόνωση της Λευκορωσίας.

Παράλληλα, οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να δώσουν στο Μινσκ μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών απέναντι στη Μόσχα, αλλά και να ανοίξουν τον δρόμο για πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τη λευκορωσική οικονομία.

Την ίδια ώρα, ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Λευκορωσία προειδοποίησε ότι οι κρατικές αρχές χρησιμοποιούν το ποινικό σύστημα ως εργαλείο πολιτικής καταστολής, στοχοποιώντας συστηματικά τους αντιπάλους της κυβέρνησης. Οι ειδικοί κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να μην παραβλέψει τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογράμμισαν την ανάγκη να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για αυτές.

Με πληροφορίες του Associated Press