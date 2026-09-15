Βρετανία, ΗΠΑ και Ολλανδία προειδοποιούν για το κακόβουλο λογισμικό «Chosen Brick» από το Ιράν.

Η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Ολλανδία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση την Τρίτη, αποκαλύπτοντας το λογισμικό κατασκοπείας που χρησιμοποιούν Ιρανοί κρατικοί παράγοντες για να στοχεύσουν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) της Βρετανίας δήλωσε ότι Ιρανοί κυβερνο-παράγοντες χρησιμοποίησαν κακόβουλο λογισμικό με την ονομασία «Chosen Brick» προκειμένου να συλλέξουν επαφές, email και μηνύματα social media, να καταγράψουν περιεχόμενο και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μικρόφωνα συσκευών.

«Οι λεπτομέρειες αυτής της κυβερνο-εκστρατείας αποκαλύπτουν πώς το Ιράν χρησιμοποιεί ανελέητα την ψηφιακή επιτήρηση προκειμένου να επιδιώξει τους στόχους του για να καταστείλει του τους επικριτές του καθεστώτος, κλέβοντας email και μηνύματα και αποκτώντας πρόσβαση σε συσκευές», δήλωσε ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του NCSC, Paul Chichester.

Η ανακοίνωση ανέφερε ακόμα ότι παράγοντες στο Ιράν είχαν πλαστογραφήσει επαφές σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Telegram, είχαν δημιουργήσει σχέσεις με στόχους και στη συνέχεια είχαν αναπτύξει το λογισμικό κατασκοπείας.

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Σημείωσε ακόμα ότι το κακόβουλο λογισμικό είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε συσκευές Windows και θα μπορούσε να παραμείνει ενεργό μετά από μια επανεκκίνηση.

Το Βρετανικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας τόνισε ότι το Ιράν «σχεδόν σίγουρα» χρησιμοποιεί κυβερνο-δραστηριότητα για να υποστηρίξει την καταστολή ατόμων που θεωρεί ως απειλή για την κυβέρνηση.