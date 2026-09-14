Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ για νέα οικονομική πίεση προς το Ιράν.

Κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB επέβαλαν τη Δευτέρα (14/09) οι ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια της Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι η τράπεζα έχει σημαντικό ρόλο στην παράκαμψη κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της VTB, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία, το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast , το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί και να πλήττει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να συντηρεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις του», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος και θα εξακολουθήσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει τους αρωγούς του Ιράν», αναφέρει σε δελτίο Τύπου