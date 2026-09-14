Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό της δυτικής Ουκρανίας «λίγη ώρα» πριν από το πλήγμα που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Η χθεσινή ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας όπου παραβρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής.

Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην ίδια σύνοδο κορυφής στη Φινλανδία, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβίσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους.

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Προηγήθηκε η διέλευση του Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίων αξιωματούχων

Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό της δυτικής Ουκρανίας «λίγη ώρα» πριν από το πλήγμα που εξαπέλυσε η Ρωσία, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Λίγο πριν χτυπηθεί η μηχανή (του τρένου) στα ουκρανοπολωνικά σύνορα, ένα διπλωματικό τρένο βρισκόταν στον σταθμό του Γιαχόντιν» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ukrzaliznytsia.

«Μεταξύ άλλων, βρίσκονταν εκεί σύμβουλοι ασφαλείας πολλών χωρών μελών της ΕΕ και πρώην ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Σε άλλο τρένο που βρισκόταν στον σταθμό του Γιαχόντιν τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους», σύμφωνα με την εταιρεία.

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Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το πλήγμα στην αμαξοστοιχία.

«Δεν ήταν το δικό μας τρένο (σ.σ. που χτυπήθηκε) αλλά εκείνο που ήρθε μετά από εμάς λίγα λεπτά αργότερα. Εκκενώθηκε ενώ πλησίαζε ο δρόνος και κανείς δεν τραυματίστηκε», έγραψε ο Καρλ Μπιλντ, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, στην πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος και οι άλλοι πολιτικοί επέστρεφαν στην Ευρώπη σιδηροδρομικώς, αφού παρέστησαν σε ένα συνέδριο στο Κίεβο.

«Είναι πολύ πιθανό ο στόχος του ρωσικού δρόνου να ήταν το διπλωματικό τρένο, το οποίο αναχώρησε από τον σταθμό νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφού τα δρομολόγια τροποποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο λόγω της συνεχούς απειλής ρωσικών πληγμάτων», ανέφερε η Ukrzaliznytsia στην πλατφόρμα Telegram.

Ο Τζόνσον, που βρισκόταν στο τρένο το οποίο αναχώρησε νωρίτερα από τον σταθμό, καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «τυχαία και παράλογη» σε ανάρτησή του στο Instagram.