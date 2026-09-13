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Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας,

λέγοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων που “πλήττει τον κόσμο”.

Ένα κύμα από ουκρανικά drones μακράς ακτίνας δράσης κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων τους πρόσφατους μήνες έχει μειώσει την ρωσική παραγωγή καυσίμων, προκαλώντας ελλείψεις σε όλη τη χώρα.

Η Ουκρανία που συχνά αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις κατά των δικών της ενεργειακών υποδομών, υποστηρίζει ότι τα διυλιστήρια αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Η μέση εθνική τιμή πετρελαίου στις ΗΠΑ για τα καύσιμα των φορτηγών, των τραίνων, των πλοίων, αλλά για τον αγροτικό εξοπλισμό αυξήθηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης των τιμών GasBuddy.

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«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».