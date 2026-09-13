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Οι πολίτες, ωστόσο, δεν θα μείνουν χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα και υπηρεσίες, καθώς θα λειτουργούν κανονικά τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε όλη την Αττική.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.

Για την κάλυψη των αναγκών του κοινού θα βρίσκονται σε λειτουργία τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αργίας.

Έτσι, όσοι χρειαστούν άμεσα φάρμακα ή άλλη φαρμακευτική εξυπηρέτηση θα πρέπει να αναζητήσουν το εφημερεύον φαρμακείο της περιοχής τους.

Η λειτουργία των εφημερευόντων φαρμακείων αφορά τόσο την ημερήσια όσο και τη νυχτερινή εξυπηρέτηση του κοινού.

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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Η αργία αφορά το σύνολο των φαρμακείων της Αττικής και όχι μόνο συγκεκριμένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται φάρμακα τη Δευτέρα θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως ποιο φαρμακείο εφημερεύει στην περιοχή τους, πριν μετακινηθούν.

Η αλλαγή στο ωράριο ισχύει αποκλειστικά για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τα φαρμακεία επανέρχονται στην κανονική λειτουργία τους.

Η πρόβλεψη για τα εφημερεύοντα φαρμακεία διασφαλίζει ότι, παρά την αργία, θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης για όσους χρειάζονται άμεσα φαρμακευτικά προϊόντα.