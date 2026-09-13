Αναλυτικά όσα αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προγραμματικές προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τις πολιτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλούμενος προεκλογικές δεσμεύσεις του παρελθόντος.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.

Εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις τον νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάνει πως δεν γνωρίζει πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.

Ομολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επι των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.

Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις.

Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει».