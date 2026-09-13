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Πήρε την 3η θέση στο τουρνουά της Κύπρου η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Άρης με τρομερή εμφάνιση διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα με 98-74 και κατέκτησε την 3η θέση στο τουρνουά που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έδειξαν πολλά από τα καλά τους στοιχεία στέλνοντας μήνυμα για τη νέα χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

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Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Ρόμπινσον - Ερλ με 29 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Μόργκαν είχε 18 πόντους και ο Λίντελ 15.

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Τα δεκάλεπτα: 34-18, 51-40, 73-57, 98-74.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Άρης (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 9 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ρόμπινσον-Ερλ 29 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 5 λάθη), Τολιόπουλος 8 (2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη), Ντιμιτρίεβιτς 4 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη), Χατζηλάμπρου (2 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 3 (1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Μόργκαν 18 (2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη), Λίντελ 15 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 2 λάθη), Χαραλαμπόπουλος 2 (3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κώστας Αντετοκούνμπο (1 λάθος), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4 (2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα), Μπιρτς 6 (2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος).

Ερυθρός Αστέρας (Ίμπον Ναβάρο): Μότλεϊ 13 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τζόουνς 12 (1 τρίποντο, 3 ασίστ, 1 λάθος), Μιλιένοβιτς (1 λάθος), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μπάτλερ 1 (1 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Κάρτερ 10 (2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ντόμπριτς 3 (4 ριμπάουντ), Ιζούντου 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 λάθη), Μεντάρεβιτς 4 (2 ριμπάουντ), Μπιέλιτς 3 (1 τρίποντο, 1 λάθος), Νουόρα 8 (3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη), Οτζελέγε, Κράμερ 6 (1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 λάθος), Μονέκε 6 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα, 2 λάθη).

Αναλυτικά τα στατιστικά του ματς εδώ.