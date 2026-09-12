Η επιστροφή ενός δείγματος με πλήρως καταγεγραμμένη προέλευση ανοίγει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο έρευνας.

Κανένα διαστημόπλοιο δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να μεταφέρει σε εργαστήριο της Γης δείγμα από τον Άρη που να έχει συλλεχθεί σκόπιμα. Η Κίνα θέλει να αλλάξει τα δεδομένα με την προγραμματισμένη αποστολή Tianwen-3, η οποία φιλοδοξεί να ολοκληρώσει μια σειρά από εξαιρετικά απαιτητικά βήματα σε μία ενιαία επιχείρηση να συλλέξει αρειανό υλικό, να το σφραγίσει, να το εκτοξεύσει από την επιφάνεια του πλανήτη, να πραγματοποιήσει αυτόνομη συνάντηση με άλλο διαστημόπλοιο σε τροχιά και, τελικά, να το μεταφέρει πίσω στη Γη.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο Nature Astronomy, με επικεφαλής επιστήμονα της Tianwen-3 τον Hou Zengqian, θέτει ως στόχο την επιστροφή τουλάχιστον 500 γραμμαρίων υλικού από τον Άρη περίπου το 2031. Η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας επανέλαβε τον Απρίλιο του 2026 ότι σχεδιάζει να εκτοξεύσει την αποστολή περίπου το 2028 και να επιστρέψει τα δείγματα περίπου το 2031.

Πρόκειται, ωστόσο, για τον σχεδιασμό της αποστολής και όχι για απόδειξη ότι ο απαιτούμενος εξοπλισμός έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η μελέτη περιγράφει την προβλεπόμενη αρχιτεκτονική και το επιστημονικό πρόγραμμα της Tianwen-3, χωρίς να επιβεβαιώνει ότι κάθε πύραυλος, διαστημόπλοιο και σύστημα συγκράτησης των δειγμάτων είναι έτοιμο για πτήση.

Δείγματα από τον Άρη υπάρχουν ήδη στη Γη αλλά όχι με το γεωλογικό τους πλαίσιο

Μετεωρίτες από τον Άρη έχουν φτάσει στη Γη με φυσικό τρόπο. Η χημική τους σύσταση επιβεβαιώνει την προέλευσή τους από τον Άρη, όμως οι συγκρούσεις που τους εκτόξευσαν στο διάστημα τούς απομάκρυναν από τις αρχικές τους θέσεις, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί πριν οι μετεωρίτες διασχίσουν το διαπλανητικό διάστημα και εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης.

Οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν λεπτομερώς αυτά τα πετρώματα, συνήθως όμως δεν μπορούν να γνωρίζουν από ποια ακριβώς γεωλογική περιοχή προήλθαν, σε ποιο στρώμα βρίσκονταν ή γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σημείο για δειγματοληψία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ρομποτικά εργαστήρια έχουν ήδη εξετάσει έδαφος και πετρώματα πάνω στον ίδιο τον Άρη. Το Curiosity έχει θερμάνει κονιοποιημένα δείγματα με τα επιστημονικά του όργανα, ενώ το Perseverance έχει διατρήσει επιλεγμένους πυρήνες πετρωμάτων και τους έχει σφραγίσει σε ειδικούς σωλήνες, με στόχο να επιστραφούν κάποια στιγμή στη Γη. Μέχρι σήμερα, κανένας από αυτούς τους σωλήνες δεν έχει εγκαταλείψει τον Άρη.

Η επιστροφή ενός δείγματος με πλήρη καταγραφή της προέλευσής του ανοίγει, ωστόσο, νέες δυνατότητες για την επιστήμη. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα εργαστήρια στη Γη μπορούν να χρησιμοποιήσουν όργανα πολύ μεγαλύτερα ή πολύ πιο σύνθετα από εκείνα που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα ρόβερ, να συγκρίνουν αποτελέσματα από διαφορετικές εγκαταστάσεις και να διατηρήσουν δείγματα για μελλοντικές τεχνικές που σήμερα δεν υπάρχουν ακόμη.

Κυρίως, η γνώση του ακριβούς γεωλογικού πλαισίου του δείγματος επιτρέπει στους επιστήμονες να συνθέσουν μια ιστορία για τον Άρη και όχι απλώς να καταγράψουν τις χημικές του ιδιότητες σύμφωνα με το scienceblog.com.

Δύο εκτοξεύσεις για την Tianwen-3

Το σχέδιο της αποστολής προβλέπει δύο ξεχωριστές συστοιχίες διαστημοπλοίων. Το τροχιακό σκάφος, μαζί με το σκάφος επιστροφής, θα ταξιδέψει στον Άρη και θα παραμείνει σε σχεδόν κυκλική τροχιά περίπου 350 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά του.

Το δεύτερο σύστημα θα αποτελείται από τον προσεδαφιστή και το όχημα ανόδου και θα μεταφέρει την πλατφόρμα προσεδάφισης, έναν πύραυλο που θα εκτοξεύσει τα δείγματα από τον Άρη και ένα μικρό ελικόπτερο.

Μόλις φτάσει στην επιφάνεια, ένας ρομποτικός βραχίονας θα συλλέξει υλικό σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από τον προσεδαφιστή. Παράλληλα, ένα τρυπάνι θα μπορεί να φτάσει σε βάθος έως δύο μέτρα, ενώ το ελικόπτερο θα αναζητήσει πετρώματα που βρίσκονται πέρα από την εμβέλεια του ρομποτικού βραχίονα.

Με αυτόν τον τρόπο, η αποστολή θα επιχειρήσει να συλλέξει υλικό από την επιφάνεια και το υπέδαφος, αλλά και δείγματα από διαφορετικά σημεία γύρω από την περιοχή προσεδάφισης.

Στη συνέχεια, τα δείγματα θα τοποθετηθούν στο όχημα ανόδου. Ο πύραυλος θα πρέπει να εγκαταλείψει την επιφάνεια του Άρη και να εισέλθει σε τροχιά που θα μπορεί να προσεγγίσει το διαστημόπλοιο που θα περιμένει σε τροχιά.

Το τροχιακό σκάφος επιστροφής θα πρέπει τότε να εντοπίσει το όχημα ανόδου ή το δοχείο των δειγμάτων, να το προσεγγίσει, να περισυλλέξει το σφραγισμένο υλικό και να το μεταφέρει στο σύστημα που θα αναλάβει το ταξίδι της επιστροφής στη Γη.

Η συνάντηση σε τροχιά δεν μπορεί να γίνει με εντολές από τη Γη

Ο Άρης βρίσκεται πολύ μακριά ώστε τα δύο διαστημόπλοια να μπορούν να ελεγχθούν σε πραγματικό χρόνο από τη Γη. Τα ραδιοσήματα χρειάζονται αρκετά λεπτά για να διανύσουν την απόσταση, ενώ η καθυστέρηση μεταβάλλεται καθώς οι δύο πλανήτες κινούνται στις τροχιές τους.

Έτσι, αν ένας ελεγκτής στη Γη εντόπιζε ένα πρόβλημα κατά την τελική προσέγγιση και έστελνε εντολή διόρθωσης, τα δύο οχήματα θα είχαν ήδη αλλάξει θέση μέχρι να φτάσει η εντολή.

Η διαδικασία της συνάντησης θα πρέπει επομένως να βασιστεί στα συστήματα πλοήγησης, ανίχνευσης και καθοδήγησης που θα βρίσκονται πάνω στα ίδια τα διαστημόπλοια. Θα πρέπει να προσδιορίσουν αυτόνομα τη σχετική τους θέση, να μειώσουν με ασφάλεια την απόσταση μεταξύ τους και να ολοκληρώσουν τη σύλληψη, χωρίς συνεχή παρέμβαση από τη Γη.

Η NASA έχει περιγράψει αντίστοιχη διαδικασία σύλληψης σε τροχιά γύρω από τον Άρη ως αυτόνομη λειτουργία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η αποστολή Mars Sample Return αντιμετωπίζεται ως μια σύνθετη διαστημική εκστρατεία και όχι ως μία απλή αποστολή ενός διαστημοπλοίου.

Η Κίνα διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία από τις αποστολές Chang’e για την επιστροφή σεληνιακών δειγμάτων, οι οποίες χρησιμοποίησαν οχήματα ανόδου και αυτόματες διαδικασίες συνάντησης σε σεληνιακή τροχιά.

Ο Άρης, όμως, ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Βρίσκεται πολύ μακρύτερα από τη Γη, η εκτόξευση από την επιφάνειά του πραγματοποιείται αφού προηγηθούν η είσοδος στην ατμόσφαιρα και η προσεδάφιση και ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραμείνει λειτουργικός σε μια αποστολή διάρκειας άνω των τριών ετών.

Το σφραγισμένο δοχείο πρέπει να προστατεύσει τόσο τη Γη όσο και την επιστημονική αξία των δειγμάτων

Τα δείγματα που θα επιστραφούν στη Γη πρέπει να προστατευθούν από κάθε κίνδυνο γήινης μόλυνσης. Μια οργανική ένωση ή ένα μικρόβιο γήινης προέλευσης που θα εισχωρούσε κατά λάθος θα μπορούσε να μπερδέψει την αναζήτηση στοιχείων αρειανής χημείας, ιδιαίτερα όταν το ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο ένα αμυδρό σήμα να έχει βιολογική προέλευση.

Η προστασία, όμως, λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υλικό από τον Άρη δεν πρέπει να απελευθερωθεί στο γήινο περιβάλλον προτού αξιολογηθεί. Η ομάδα της Tianwen-3 αναφέρει ότι τα δείγματα θα μεταφερθούν σε ειδική εγκατάσταση, η οποία θα διαθέτει ζώνες υπερκαθαρότητας και βιολογικού περιορισμού. Παρουσίαση της αποστολής το 2026 χαρακτηρίζει την Tianwen-3 ως αποστολή επιστροφής στη Γη Κατηγορίας V με περιορισμούς, σύμφωνα με το πλαίσιο πλανητικής προστασίας της Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη ισορροπία. Το δοχείο πρέπει να αποκλείσει κάθε γήινο υλικό, να εμποδίσει τη διαφυγή οποιουδήποτε μη αξιολογημένου αρειανού υλικού και ταυτόχρονα να διατηρήσει ανέπαφα τα χημικά και φυσικά στοιχεία που κάνουν ολόκληρη αυτή την αποστολή επιστημονικά πολύτιμη.

Γιατί τα 500 γραμμάρια μπορεί να έχουν τεράστια επιστημονική αξία

Μια ποσότητα τουλάχιστον 500 γραμμαρίων θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση πολλών διαφορετικών αναλυτικών μεθόδων, αφήνοντας παράλληλα αρκετό υλικό για μελλοντικές μελέτες.

Η ποσότητα, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Ένας μικρός κόκκος, εφόσον έχει συλλεχθεί από το σωστό γεωλογικό στρώμα και η προέλευσή του έχει καταγραφεί με ακρίβεια, μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμος από μια μεγαλύτερη ποσότητα ανάμεικτης σκόνης χωρίς σαφές γεωλογικό πλαίσιο.

Η περιοχή προσεδάφισης πρέπει να πληροί τόσο επιστημονικές όσο και τεχνικές προϋποθέσεις. Η μελέτη της αποστολής περιορίζει τις υποψήφιες περιοχές σε γεωγραφικό πλάτος από 17 έως 30 μοίρες βόρεια, υψόμετρο έως τρία χιλιόμετρα πάνω από το επίπεδο αναφοράς, κλίσεις έως οκτώ μοίρες και ποσοστό πετρωμάτων που δεν ξεπερνά το 10%.

Ένα τέτοιο έδαφος προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την προσεδάφιση. Ταυτόχρονα, όμως, οι συγκεκριμένοι περιορισμοί καθορίζουν και το ποια τμήματα του Άρη μπορούν τελικά να αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας.

Το τρυπάνι των δύο μέτρων θα επιτρέψει τη συλλογή υλικού από βάθος όπου δεν μπορεί να φτάσει μια επιφανειακή σέσουλα, ενώ το ελικόπτερο θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία στα δείγματα από την άμεση περιοχή του προσεδαφιστή.

Κανένα από αυτά τα εργαλεία, όμως, δεν μπορεί να μετατρέψει μία περιοχή προσεδάφισης σε έρευνα ολόκληρου του πλανήτη. Οποιαδήποτε συμπεράσματα για αρχαία ζωή, το κλίμα ή την εξέλιξη του Άρη θα πρέπει να στηρίζονται στα συγκεκριμένα πετρώματα, στο γεωλογικό τους περιβάλλον και στους περιορισμούς κάθε επιστημονικής εξέτασης.

Η προσοχή αυτή είναι σημαντική, καθώς οι μετρήσεις στον Άρη δεν δίνουν πάντα την ίδια εικόνα. Το Science Blog έχει αναφερθεί στη διαφορά που παραμένει ανεπίλυτη ανάμεσα στις τοπικές ανιχνεύσεις μεθανίου από το Curiosity και στις τροχιακές παρατηρήσεις που δεν εντόπισαν μεθάνιο.

Ένα δείγμα πετρώματος που θα επιστραφεί στη Γη δεν θα έλυνε από μόνο του το συγκεκριμένο ατμοσφαιρικό ζήτημα. Θα έδινε, όμως, τη δυνατότητα στα επίγεια εργαστήρια να εξετάσουν διατηρημένο υλικό με πολλές ανεξάρτητες μεθόδους, αντί να βασίζονται σε ένα μόνο, περιορισμένο σύνολο οργάνων πάνω σε ένα ρόβερ.

Το 2031 εξαρτάται από την επιτυχία κάθε σταδίου της αποστολής

Η ανακοίνωση της CNSA το 2026 επιβεβαιώνει ότι η Tianwen-3 παραμένει ενεργό πρόγραμμα της κινεζικής διαστημικής υπηρεσίας, με τη συμμετοχή και επιλεγμένων διεθνών επιστημονικών φορτίων.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η επιστροφή των δειγμάτων το 2031 είναι εξασφαλισμένη. Τα παράθυρα εκτόξευσης προς τον Άρη, η ανάπτυξη των διαστημοπλοίων, η επιλογή της περιοχής προσεδάφισης και οι δοκιμές πιστοποίησης μπορούν όλα να οδηγήσουν σε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η εκτόξευση.

Εάν τα δύο συστήματα αναχωρήσουν περίπου το 2028, θα πρέπει στη συνέχεια να φτάσουν στον Άρη, να εγκατασταθούν στις προβλεπόμενες τροχιές, να προσεδαφιστούν με ασφάλεια, να συλλέξουν χρήσιμο υλικό και να το σφραγίσουν χωρίς να καταστραφεί ή να αλλοιωθεί το δείγμα.

Το όχημα ανόδου θα πρέπει να εκτοξευθεί με επιτυχία, ενώ τα δύο διαστημόπλοια σε τροχιά θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη μεταξύ τους συνάντηση και να μεταφέρουν το δοχείο με τα δείγματα.

Στη συνέχεια, το σκάφος επιστροφής θα πρέπει να εγκαταλείψει τον Άρη, να διασχίσει το διαπλανητικό διάστημα και να παραδώσει το δείγμα στη Γη υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο θα είναι η τελική επιλογή της περιοχής προσεδάφισης, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών πιστοποίησης του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτόξευση από τον Άρη, τη συνάντηση σε τροχιά και την ασφαλή συγκράτηση των δειγμάτων.