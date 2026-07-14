Το συγκεκριμένο σάκχαρο δεν είναι απαραίτητο για τη ζωή, αλλά μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια μορφή που θεωρείται ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην έναρξη της ζωής στη Γη.

Φαίνεται ότι το σύμπαν έχει αδυναμία στη... ζάχαρη. Αστρονόμοι εντόπισαν έναν νέο τύπο σακχάρου να αιωρείται στο βαθύ διάστημα, ο οποίος μπορεί να κρύβει στοιχεία για το πώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ζωή στη Γη.

Ο τύπο σακχάρου που εντοπίστηκε υπάρχει επίσης στα σμέουρα και στα προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος. Το σάκχαρο, που ονομάζεται ερυθρουλόζη, βρίσκεται σε αυτό που είναι γνωστό ως διαστρικό μέσο – λεπτά νέφη αερίου και σκόνης διάσπαρτα μεταξύ των άστρων.

Η ζάχαρη δεν χρησιμεύει μόνο για να γλυκάνει το τσάι και να καλύπτει τα ντόνατς. Διαφορετικές μορφές σακχάρων τροφοδοτούν τα κύτταρά μας και αποτελούν συστατικά του DNA. Γι’ αυτό, οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς σχηματίζονται, καθώς αποτελούν βασικό συστατικό της ζωής όπως την γνωρίζουμε.

Χρησιμοποιώντας δύο ραδιοτηλεσκόπια στην Ισπανία, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από ένα μεγάλο νέφος αερίου κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Εντόπισαν το σάκχαρο σε αέρια μορφή, συγκρίνοντας τα σήματα των τηλεσκοπίων με δείγματα που είχαν παραχθεί σε εργαστήριο. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη ποικιλία σακχάρου που έχει ανιχνευθεί στο διάστημα – σε μια περιοχή την οποία διασχίζουν τα δύο διαστημικά σκάφη Voyager της NASA, τα πιο απομακρυσμένα διαστημικά σκάφη που έχουν ταξιδέψει ποτέ από τη Γη.

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Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα στο περιοδικό «Nature Astronomy».

Προέλευση της ζωής

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει στο παρελθόν αξιοσημείωτα χημικά στοιχεία στον Γαλαξία μας, μεταξύ των οποίων δομικά στοιχεία του γενετικού υλικού και συστατικά του κυττάρου.

Πριν από περίπου 25 χρόνια εντόπισαν μια παραλλαγή της επιτραπέζιας ζάχαρης κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας, ενώ μαύροι κόκκοι που συλλέχθηκαν από τον αστεροειδή Μπενού (Bennu) από το διαστημόπλοιο OSIRIS-REx της NASA περιείχαν και άλλα σάκχαρα, μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό συστατικό του DNA.

Το συγκεκριμένο σάκχαρο δεν είναι απαραίτητο για τη ζωή, αλλά μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια μορφή που θεωρείται ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην έναρξη της ζωής στη Γη. Είναι επίσης ένα από τα πιο σύνθετα σάκχαρα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο διάστημα, δήλωσε η αστροφυσικός Έρικα Χάμντεν από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, η οποία δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.

Ο σκοπός αυτών των διαστημικών ερευνών είναι να κατανοήσουμε πώς ξεκίνησε η ζωή. Μήπως μακρινοί κομήτες ή διαστημικοί βράχοι μετέφεραν τα απαραίτητα συστατικά στη Γη; Ή μήπως τα βασικά συστατικά υπήρχαν ήδη, οδηγώντας τελικά στη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος;

Η νέα ανακάλυψη ενισχύει περισσότερο τη δεύτερη θεωρία. Οι ερευνητές θέλουν να αναζητήσουν περισσότερα σάκχαρα στο διάστημα και να μελετήσουν πώς μετατρέπονται από τη μια μορφή στην άλλη.

Η ανακάλυψή τους σε μια τοποθεσία υποδηλώνει ότι πιθανότατα κρύβονται σε απομακρυσμένες γωνιές του Γαλαξία μαζί με άλλα σημαντικά μόρια, δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης, Ιζασκούν Χιμένες-Σέρα, αστροφυσικός στο Κέντρο Αστροβιολογίας της Ισπανίας.

«Τα βασικά συστατικά για την προέλευση της ζωής μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του Γαλαξία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί ζωή και αλλού στο σύμπαν», δήλωσε η Χιμένες-Σέρα.

Με πληροφορίες από AP