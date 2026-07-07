Παρά την ηλικία του, το Voyager 1, εξακολουθεί να λειτουργεί και να στέλνει δεδομένα στη Γη.

Το Voyager 1, που εκτοξεύτηκε το 1977, συνεχίζει να γράφει ιστορία καθώς αποτελεί το πιο μακρινό ανθρώπινο κατασκεύασμα στο Διάστημα. Σήμερα βρίσκεται περίπου 25 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και εξακολουθεί να στέλνει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα από το διάστημα.

Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόσταση

Η τεράστια απόσταση σημαίνει ότι ένα ραδιοσήμα, το οποίο ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, χρειάζεται περίπου 23 ώρες για να φτάσει στο διαστημόπλοιο. Αντίστοιχα, η απάντηση απαιτεί άλλες τόσες ώρες για να επιστρέψει στη Γη, με αποτέλεσμα μια πλήρης επικοινωνία να διαρκεί σχεδόν δύο ημέρες. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες στέλνουν εντολές και περιμένουν υπομονετικά την επιβεβαίωση ότι εκτελέστηκαν.

Παρά την ηλικία του, το Voyager 1 εξακολουθεί να λειτουργεί χάρη στη μικρή πυρηνική πηγή ενέργειάς του, η οποία σήμερα παράγει λιγότερη ηλεκτρική ισχύ από μερικές οικιακές λάμπες. Ωστόσο, η διαθέσιμη ενέργεια παραμένει αρκετή ώστε να διατηρεί σε λειτουργία τα συστήματα επικοινωνίας

Έφθασε στον διαστρικό χώρο

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία του σημειώθηκε το 2012, όταν το Voyager 1 διέσχισε την ηλιόπαυση, το όριο όπου σταματά η κυριαρχία του ηλιακού ανέμου και αρχίζει ο διαστρικός χώρος. Έτσι έγινε το πρώτο διαστημόπλοιο στην ιστορία που εισήλθε σε αυτή την περιοχή του Σύμπαντος, από όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα να μεταδίδει πολύτιμες πληροφορίες στους επιστήμονες.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του, το Voyager 1 εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο της ανθρώπινης εξερεύνησης και της τεχνολογικής αντοχής, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα διαστημόπλοιο που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970 μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει πολύτιμη γνώση για τα όρια του Ηλιακού Συστήματος και τον διαστρικό χώρο.