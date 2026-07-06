Πρόκειται για έναν από τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους του προγράμματος OpenConstellation 1.0, του νέου σμήνους Παρατήρησης Γης σε πραγματικό χρόνο.

Αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, καθώς εκτοξεύεται ο δορυφόρος Hyperion GR-1 με την αποστολή Transporter-17 της SpaceX.

Πρόκειται για έναν από τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους του προγράμματος OpenConstellation 1.0, του νέου σμήνους Παρατήρησης Γης που θα παρέχει αξιοποιήσιμα δεδομένα και πληροφορίες από το Διάστημα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και μέσα σε 30 λεπτά.

Την ανακοίνωση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Managing Director της Open Cosmos Aegean, Δρ Μαρία Καλαμά.

Ο Hyperion GR-1 κατασκευάστηκε στην Ελλάδα για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εικόνες και πολύτιμα δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων περιοχών, την υποστήριξη της γεωργίας ακριβείας, αλλά και τον καλύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Πρόσφατα, η Open Cosmos παρουσίασε επίσημα το OpenConstellation 1.0, τη νέα γενιά του συνεργατικού ευρωπαϊκού σμήνους δορυφόρων, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και διαδορυφορικές επικοινωνίες, με στόχο την παροχή κρίσιμων πληροφοριών για τη Γη σε πολύ σύντομο χρόνο. Ο Hyperion GR-1 αποτελεί μέρος αυτής της νέας υποδομής, ενισχύοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα παρατήρησης της Γης στην Ευρώπη.

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Στην αποστολή συμμετέχουν ελληνικοί επιστημονικοί φορείς, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ η ανάπτυξη του δορυφόρου αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, μέσω του οποίου θα κατασκευαστούν συνολικά 13 ελληνικοί δορυφόροι. Οι επτά από αυτούς υλοποιούνται από την Open Cosmos Aegean στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.

Η εκτόξευση του Hyperion GR-1 σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την ελληνική παρουσία στο Διάστημα, καθώς η χώρα αποκτά ενεργό ρόλο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκτυο δορυφορικής παρατήρησης.

Παράλληλα, ενισχύεται η εγχώρια διαστημική βιομηχανία και δημιουργούνται νέες δυνατότητες αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.